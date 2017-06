Mbahet provimi i maturës, 2017

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami ka vizituar maturantët gjatë provimit të maturës 2017, në Gjimnazin Filologjik “Eqrem Çabej “në Prishtinë.

Me këtë rast, ministri Bajrami u shpreh se sot po testohen mbi 30 mijë nxënës, njëherësh theksoi se Ministria e Arsimit, ka ndërmarrë të gjitha masat që ky test të kaloi mirë, gjithashtu ka uruar nxënësit që të kenë sukses në tejkalimin e kësaj sfide, për të vazhduar me sukses edhe në shkollimin e lartë pastaj.

“Sot është ditë e rëndësishme për nxënësit sepse më shumë se 30 mijë maturant sot po i nënshtrohen testit dhe se matura është një fazë e rëndësishme në jetën shkollore të nxënësve sepse ata me këtë i japin fund jetës shkollore dhe fillojnë jetën akademike, ndërsa MAShT ka ndërmarrë të gjitha masat që asnjë nxënës të mos mbetet pa përfshirë në shkollimin e lartë, qoftë në sektorin publik apo privat”, theksoi ministri Bajrami.

Në vazhdim, ministri Bajrami tha se Ministria e Arsimit, ka ndërmarrë të gjitha masat që të mos keqpërdoret testi nga manipuluesit e mundshëm të rrjeteve sociale. Ai shtoi se kjo është një presion dhe sfidë edhe për vendet e zhvilluara, por ne kemi caktuar numër të mjaftueshëm administratorësh e komisionarësh të cilët do të menaxhojnë me sukses tërë procesin, ndërsa keqpërdoruesit e mundshëm do të marrin dënimin e merituar.

Ministri Bajrami, gjithashtu ka uruar edhe prindërit për suksesin e fëmijëve të tyre, të cilët po maturohen dhe në njëfarë mënyre po përgatiten për të ndërtuar edhe karrierën e tyre profesionale akademike.