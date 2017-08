Seminari XIII mbarëkombëtar i mësimit të gjuhës shqipe në Gjakovë

Seminari XIII mbarëkombëtar i mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë, këtë vit është mbajtur në Gjakovë nga datat 01-04 gusht. Ky aktivitet është organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës.

Pjesëmarrësit nga diaspora janë pritur nga përfaqësues komunal të cilët kanë organizuar koncerte ne shkollën e muzikës dhe vizita të objekteve të trashëgimisë kulturore. Me këtë rast, për nder të bashkatdhetarëve është përgatitur një agjendë e mbushur me aktivitete kulturore artistike ku pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të ndjekin programe artistike në Parkun Kulturor “Ali Podrimja”, të argëtohen në lokalet e Çarshisë së Vjetër si dhe të vizitojnë Muzeun e Historisë, Muzeun Etnografik, Çarshinë e Vjetër, Xhaminë e Hadumit, Teqenë e Bektashinjve, Kompleksin Koshare, etj.

Në kuadër të takimeve të mësimdhënësve të diasporës dhe me rastin e 5 vjetorit të ndarjes nga jeta e poetit të madh Ali Podrimja, është mbajtur edhe promovimi i librit “Ali Podrimja in Memoriam”, me botues Klubi Letrar “Gjon Nikollë Kazazi” dhe me autor: Dinos Koubatis.