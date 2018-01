MAShT dhe këshilli drejtues i UP-së bisedojnë për bursat e studentëve

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi priti sot në takim Këshillin Drejtues të Universitetit “Hasan Prishtina “ të Prishtinës, me të cilët bisedoi lidhur me vendimin e nxjerrë në dhjetor të vitit 2017, e që ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim të katit të dytë të Bibliotekës Universitare Institutit të Historisë. Në këtë takim u fol edhe për bursat e studentëve.

Me këtë rast, ministri Bytyqi edhe njëherë ka theksuar nevojën për lirimin e objektit nga ana e UP-së, me qëllim të krijimit të kushteve për veprimtari normale hulumtuese- shkencore të Institutit të Historisë.

Ministri, po ashtu theksoi se ky institucion aktualisht nuk i ka as kushtet minimale për të zhvilluar aktivitetet dhe punët që priten dhe duhet t’i bëjë në interes të vendit dhe shtetit tonë të ri.

Ministri Bytyqi dhe Këshilli Drejtues i UP-së biseduan edhe për bursat e studentëve dhe shqetësimin që është paraqitur nga ana e studentëve, ku edhe ka shprehur përkrahjen e tij që bursat e studentëve të jenë më të larta, ashtu që të ofrojnë mundësi dhe kushte që të ndjehen më komod gjatë shkollimit të lartë dhe të jenë motiv shtesë për studentët elitar.