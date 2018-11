Martin Lawrence konfirmon rikthimin e “Bad Boys 3” me Will Smith

Pas disa pohimeve në fillim të muajit tetor se vazhdimi i tretë i shumëpritur i “Bad Boys” mund të jetë në prag të prodhimit, Lawrence ka konfirmuar se do të rikthehet në film bashkë me Will Smith. Lawrence ka shfrytëzuar Instagramin për ta shpërndarë këtë lajm.

“Është zyrtare,” shkroi ai në përshkrimin e fotografisë. “Bad boys for Life”.

Me të dy aktorët Lawrence dhe Smith në setin e filmit, “Bad Boys for Life” mund të jetë gati të fillojë të prodhohet në fillim të vitit 2019 dhe planifikon të lansohet në fundjavën e Martin Luther King Jr. në vitin 2020.

Filmi i tretë i “Bad Boys” është një projekt që ka qenë në zhvillim për një kohë të gjatë dhe ka pasur disa probleme. Datat e prodhimit dhe lansimit të projektit janë shtyrë shumë herë dhe në Mars të vitit 2017, Joe Carnahan që duhej ta drejtonte projektin hoqi dorë. Më pas u vy në pikëpyetje edhe përfshirja e Lawrence, çka bëri që gjërat të vonoheshin edhe më tepër.

Versionin e ri të skenarit do ta bëjë Chris Bremner i cili ka shkruar edhe komedinë e Kevin Hart “The Wedding Ringer. Duket se ai ka gjetur një mënyrë për të përcjellë një përzierje të aksionit dhe të qeshurës që asnjë nga skenarët e mëhershëm nuk e kanë pasur deri tani.

Pas largimit të Carnahan, dyshja e Adil El Arbi dhe Bilall Fallah do të kenë timonin në dorë. Ata njihen më së shumti për punën e tyre në drejtimin e episodeve të serisë “Snowfall”.