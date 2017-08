Martesat e hershme ende përvidhen brenda disa komuniteteve kosovare

Palja, një grua afër të 50-tave, e ulur në një pjesë të tregut duke shitur rroba bashkë me burrin e saj në Fushë Kosovë, e pyetur se a mendon që martesat e hershme janë prezente te komunitetet rom, ashkali dhe egjiptas, përgjigjet duke qeshur: ʺunë jam shembull i mirëʺ.

Është martuar shumë e re dhe ka pesë vajza e tre djem, të gjithë të martuar.

Avdiu, bashkëshorti i Pales shton se të gjithë atyre nuk ua dinë as emrat.

“Na martohemi herët, për ata jemi bo familje e madhe. Nuk jau di emrat nipave e mbesave veç ju them hej ti e ata kthehen. Nuk është punë me ju mbajt mend emrat, bile nuset janë me barrë e familja ka me u zgjeru hala ma shumë, s’kam hesap me mësu emra”, thotë ai.