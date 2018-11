Margaret Atwood e Lee Child qesin në ankand emrat e personazheve

Keni dashur gjithmonë qe emri juaj të bëhet i pavdekshëm në shtyp? Tani e keni mundësinë, pasi që Margaret Atwood, Lee Child dhe Julian Barnes janë duke u ofruar fansave mundësinë që t’i vendosin emrat personazheve në librat e tyre më të fundit, si pjesë e një ankandi për bamirësi.

Kamila, Marian Keyes dhe Joanna Trollope janë gjithashtu disa prej shkrimtarëve që po kontribojnë në mbledhjen e parave për Freedom from Torture, një organizatë e cila u del në ndihmë të mbijetuarve të dhunës.

“Në romanet e mia, unë shpesh shkruaj për një botë pa liri dhe të drejta të njeriut”, th Atwood.

Jack Reacher, autor i Child, tha për organizatëne përzgjedhur: “Viktimat e torturës janë njerëzit më të dëmtuar dhe demoralizuar, kështu që çdo përpjekje për t’i përqafuar, ngushëlluar dhe ndihmuar, duhet të përkrahet dhe vlerësohet”.

Bamirësia, e cila do të mbahet më 15 Nëntor nën emrin Freedom: Not Just Another world, do qes në ankand edhe një skenarë të dhuruar nga Dame Helen Mirren. Gjithashtu, në këtë ankand është edhe mundësia që të merrni një portret të bërë nga Chris Riddell.

Ofertat fillestare të emrave shkojnë nga 150 dhe 250 funta, por pritet që këto çmime të rriten. Vitin e kaluar, oferta më e lartë shkoi në 2,500 funta për t’i vënë emrin një personazhi në librin e McEwan.