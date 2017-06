Manza: Transformimi i FSK-së duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese

Sot ministri FSK-së, Haki Demolli priti në takim pune zëvendës ndihmësin e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, John Manza.

Në këtë takim Demolli shoqërohej nga komandanti i FSK-së gjenerallejtënant Rrahman Rama, sekretari i përgjithshëm, Shkelzen Sylaj si dhe oficerë dhe zyrtarë të lartë të MFSK-së.

Në fillim të takimit Demolli shprehi falënderimet për përkrahjen e vazhdueshme që NATO po i jep MFSK-së dhe FSK-së përmes ekipit Këshillues Ndërlidhës të NATO-s (NALT). Ai po ashtu me këtë rast falënderoi sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg për letrën që i ka dërguar kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ku janë identifikuar mundësitë e thellimit të bashkëpunimit, e ku ne synojmë që të arrihet partneriteti i bashkëpunimit në mes Kosovës dhe NATO-s në fushën e sigurisë.

Ministri Demolli theksoi bashkëpunimin e mirë me vendet e regjionit, me ushtritë e vendeve mike, veçanërisht me Gardën Kombëtare të Ajovës dhe bashkëpunimin e mirë me KFOR-in përmes ushtrimeve të përbashkëta. Temë me rëndësi ishte ajo transformimit të FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës, ku ministri Demolli ritheksoi se ne jemi të bindur, se vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese duhet të bëhet ky ndryshim. Por siç po shihet procesi ka ngelë edhe më tej kusht i vendimmarrjes politike, e cila varet nga votat e deputetëve serb e që ngelet sfidë edhe për legjislaturën e ardhshme.

Në fjalën e tij komandanti i FSK-së gjenerallejtënant, Rrahman Rama foli për përgatitjet dhe planifikimin e ushtrimit Fushor “Shqiponja – 6” që do të mbahet në tetor, ku do të jenë pjesëmarrës ushtritë e më shumë se 10 shteteve.

Ai foli për aktivitet konkrete që janë bërë për integrimin e komuniteteve pakicë në FSK e veçanërisht të komunitetit serb, pa ulur asnjëherë kriteret që ka FSK-ja. Ai theksoi se transformimi i FSK-së po e pret vendimin politik, por është me rëndësi të thuhet se ne po punojmë shumë që të jemi gati për atë ditë dhe për këtë kemi kryer përgatitjet e nevojshme si dhe planifikimet afatmesme dhe afatgjata.

Në fjalën e tij sekretari i përgjithshëm i MFSK-së, Shkelzen Sylaj u fokusua te përgatitja dhe nënshkrimi i strategjisë së MFSK-së për komunitetet pakicë nga ministri Demolli, pastaj ai foli për hartimin e strategjisë për ndërtimin e integritetit, për planin aksional për ngritje të integritet, projekt i cili po përkrahet nga shteti i Norvegjisë. Po ashtu ai foli për mundësinë që është krijuar për shkollimin e kadetëve të komunitetit serb në akademinë ushtarake të Maqedonisë dhe përfaqësimin e lartë gjinor në FSK dhe ministri.

John Manza nga ana e tij shprehi kënaqësinë për arritjet dhe kualitetin e lartë të FSK-së. Ai u shpreh se letra e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Stoltenberg është dëshmi e përkrahjes që NATO i jep FSK-së. Po ashtu ai vlerësoi lartë punën e mirë dhe rezultatet konkrete për integrimin e komuniteteve pakicë në FSK. Ndër të tjera në takim Manza theksoi se, transformimi i FSK-së duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe të mos jetë proces i ngutshëm por ecje me hapa të sigurt.

Manza në këtë takim shoqërohej edhe nga drejtori i Ekipit Këshillues Ndërlidhës të NATO-së për Ministrinë e FSK-së, gjeneral Dietmar Mosmann si dhe zyrtarë dhe oficerë të lartë të NALT-it.