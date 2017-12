Manifestimi në 70-vjetorin e ansamblit “Rugova” i bënë nder Rugovës kreshnike dhe gjithë kombit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në manifestimin artistik tradicional me rastin e 70-vjetorit të Ansamblit Folklorik Autokton “Rugova”, që u mbajt nën patronatin e kryeministrit.

Me këtë rast, kryeministri Haradinaj, uroi 70-vjetorin e Ansamblit “Rugova”, i cili siç tha, koincidon me ditëlindjen e presidentit Ibrahim Rugova.

“Ne kudo që jemi krenohemi me ju, me Ansamblin Autokton “Rugova”. Kjo është një festë e madhe, me shumë domethënie, dhe ky bashkim i yni e vërteton rrugëtimin 70 vjeçar të një thesari tonë, por që është mijëra vjet”, tha kryeministri Haradinaj, duke theksuar se ky manifestim i bënë nderë jo vetëm artistëve, Rugovës kreshnike, por edhe kombit.