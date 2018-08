Malazezët angazhohen për zgjidhje paqesore dhe të përheshme mes serbëve dhe shqiptarëve

Konflikti i ngrirë mes Beogradit dhe Prishtinës, nëse vazhfon si i tillë, është zgjidhja më fatale që do të sjellë deri te zhdukja biologjike si e serbëve ashtu edhe e malazezëve në Kosovë, konsideron Shoqata e Malazezëve të Kosovës dhe Forca e Re.

Në një kumtesë për shtyp, të nënshkruar nga kreu i kësaj shoqata, Slobodan M.Vujičić rrjedhimisht thotë se ky koncept duhet tejkaluar sa më parë nëpërmjet një marrëveshjeje ndërkombëtare.

“Malazezët në Kosovë janë të vetëdijshëm për peshën e problemit, dhe me raportin e tyre ndaj dialogut dhe pjesëmarrësve do të kontribuojnë aq sa është në fuqinë tonë, dhe gjithmonë do të jemi për një zgjidhje paqesore dhe të përhershme mes serbëve dhe shqiptarëve”, thuhet në kumtesën e Shoqatës së Malazezëve ët Kosovës dhe Forcës së Re.