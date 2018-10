Maisie Williams flet rreth udhëtimit të saj në Game of Thrones

Paralajmërim: Ky postim pëmban spoilera të Game of Thrones.

Duke filluar nga mposhtja e Waif e deri tek ushqyerja e Walter Frey me pite të bërë nga mishi i bijve të tij, Arya Stark ka përjetuar disa momente të paharrueshme në Game of Thrones. Por sipas Maisie Williams- e cila luan rolin e vrasëses së pafytyrë- një skenë nga sezoni i tetë dhe i fundit, do të jetë skena më e mirë që ka luajtur.

Në një intervistë për The Guardian, publikuar ditë më parë, Williams ndau mendimet e saj në lidhje me skenën e fundit në të cilën ajo aktroi për Game of Thrones, duke shkuar aq larg sa ta quante “Të bukur”.

“Unë e përfundova në skenën perfekte,” tha ajo. “unë isha vetëm—e tronditur! Arya është gjithmonë vetëm. Sidoqoftë, unë isha vetëm dhe kisha parë shumë njerëz të përfunduar. E dija detyrën sepse kisha parë shumë lot dhe dëgjuar shumë fjalime.”

Williams vazhdoi të shpjegoj pse ata minutat e fundit në xhirime ishin aq të veçanta për të. “Nuk ishte diçka që unë e kisha planifikuar,” ajo tha për fjalimin që bën në serial. “Por në atë moment e kuptova se çfarë nënkuptonte seriali për mua.”