Lumturia është e lidhur ngushtë me rrezet e diellit

Një studim i ri ka zbuluar se koha në mes të lindjes dhe perëndimit të diellit ndikon në disponimin tuaj.

A ju bën të lumtur koha me diell? Një studim i fundit nga Universiteti Brigham Young ka zbuluar se koha në mes të lindjes dhe perëndimit të diellit në të vërtetë ndikon në disponimin e të gjithëve – edhe më shumë se faktorët tjerë si temperatura, ndotja apo shiu.

Hulumtuesit kanë shqyrtuar se si gjendja emocionale e dikujt është e lidhur me motin dhe faktorët e lidhur me të. Është vërtetuar se njerëzit kanë pranuar se ndihen më të shqetësuar kur ditët janë më të shkurta dhe me më pak diell, sipas një deklarate për shtyp nga BYU.

Rezultatet treguan se gjatësia e dritës së diellit ishte më me ndikim në disponimin e njerëzve sesa sasia e rrezeve aktuale të diellit që absorbohej. Këto përfundime u arritën kur hulumtuesit ekzaminuan të dhënat meteorologjike nga Stacioni Meteorologjik dhe Astronomik i Universitetit dhe të dhënat e ndotjes nga Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit të SHBA.

“Një nga pjesët më interesante të hulumtimit tonë është kjo”, tha autori i studimit Mark Beecher në njoftimin për shtyp. “Në një ditë me shi njerëzit mendojnë se ndihen më keq. Por, nuk ishte kështu. Ne vrojtuam sasinë e dritës së diellit dhe poashtu ditët me vranësira apo me shi…mirëpo faktori kryesor që ndikon ishte koha mes lindjes dhe perëndimit të diellit.”