Lumezi: Prokurorët gjatë 2016 kanë zgjidhur 63.055 lëndë të natyrave të ndryshme

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, në konferencën për media, prezantoi raportin e punës së Prokurorit të Shtetit për vitin 2016.

“Fare në fillim gjej rastin të falenderoj kryeprokurorët si dhe prokurorët të cilët i shërbejnë organit të akuzës për rezultatet e punës së treguar gjatë vitit 2016. Ky raport tregon se secili prokuror gjatë këtij viti ka tejkaluar normën e paraparë orientuese e cila dëshmon për punë efikase dhe rezultate të mira të punës.

Në periudhën që kemi lënë pas prokurorët e shtetit kanë treguar rritje të efikasitetit dhe performancës, janë zgjidhur me mijëra dosje penale që kanë pasur në fokus veprat penale të korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit, krimeve të luftës dhe shumë veprave tjera penale. Gjithashtu, i kemi kushtuar vëmendje të posaçme plotësimit të kritereve të cilat janë të domosdoshme për liberalizimin e vizave.

Prokurorët gjatë vitit 2016 kanë zgjidhur gjithsejt 63.055 lëndë të natyrave të ndryshme.

Nëse bëjmë krahasimin me vitin 2015, sa i përket lëndëve të ndryshme, rezulton se në vitin 2016 kemi pasur rritje të theksuar të numrit të lëndëve të zgjidhura, përkatësisht gjatë këtij viti kemi zgjidhur 20.782 lëndë të natyrave të ndryshme më shumë se në vitin e kaluar.

Në bazë të këtyre të dhënave statistikore evidente është se gjatë vitit të kaluar është bërë mjaft, megjithatë nuk do të thotë se është bërë mjaftueshëm.

Unë vlerësoj rezultatet e punës së prokurorëve të shtetit gjatë vitit 2016, mirëpo dua të theksoj se gjatë këtij viti nga të gjithë prokurorët pres rezultate më të mira dhe paraqitje më të mirë profesionale në hetimin dhe përfaqësimin e akuzave para gjykatave.

Pavarësisht punës së madhe që është bërë gjatë vitit të kaluar, para organit të akuzës mbesin shumë sfida dhe vështirësi të cilat duhet së bashku t’i zgjidhim në mënyrë që të forcojmë sundimin e ligjit dhe të kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë.

Vlen të theksohet se gjatë vitit të kaluar kemi treguar se jemi partner kredibil me faktorin ndërkombëtar. Këtë e vërteton fakti se gjatë vitit 2016 Prokuroria e Shtetit është pranuar dhe anëtarësuar në Asociacionin Ndërkombëtar të Prokurorëve me seli në Holandë, gjë që do të mundësojë prokurorëve të vendit tonë të shkëmbejnë informacionet, përvojat dhe praktikat më të mira në nivel ndërkombëtar.

Prokuroria e Shtetit ka treguar se është e përkushtuar për një sistem të drejtësisë të besueshëm, të drejtë, të pavarur, profesional me qëllim që asnjë fajtor të mos i shmanget përgjegjësisë penale, nga ana tjetër i kemi siguruar qytetarët që askush nuk do të merret në përgjegjësi penale në mënyrë të padrejtë.

Gjithashtu kemi treguar se kujdesemi edhe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtat e garantuara me Kushtetutën e Kosovës dhe Konventat Ndërkombëtare.

Në këtë drejtim gjatë vitit të kaluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe AKP, për herë të parë pas 15 viteve kemi arritur që nëpërmjet procedurave penale t’i largojmë uzurpatorë nga pronat e uzurpuara, të cilët deri atëherë ishin të paprekshëm. Si rezultat i punës së Prokurorit të Shtetit është arritur që të lirohen pothuajse të gjitha lokalet e uzurpuara, ky aksion i koordinuar ka bërë që të lirohen shumë lokale dhe objekte tjera dhe për këto raste deri më tani janë ngritur 8 aktakuza.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe raportuese Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV) ka ofruar shërbime për viktimat e krimit në gjithsejt 1355 raste nga të cilat kanë dominuar rastet e dhunës në familje dhe të trafikimit me qenje njerëzore.

Në vitin që lamë pas gjithashtu ka filluar së funksionuari edhe Departamenti për krimet e luftës në kuadër të PSRK. Kemi bërë transferimin e shumë lëndëve nga EULEX-i tek prokurorët vendor.

Vlen të theksohet fakti se pas ndryshimit dhe plotësimit të Ligjeve që ndërlidhen me mandatin e misionit të EULEX-it të datës 17 qershor 2016, Prokuroria e Shtetit nuk ka transferuar asnjë lëndë tek prokurorët e EULEX-it.

Gjatë periudhës raportuese Prokuroria e Shtetit ka pranuar 9 raste, ndërsa janë zgjidhur 33 raste, për 47 persona për krime lufte janë pushuar hetimet, për 17 persona është hudhë kallëzimi penal, për 5 persona është ngritur aktakuza dhe kanë filluar seancat gjyqësore.

Prokuroria e Shtetit gjatë vitit të kaluar ka treguar se është partner kredibil, kur është fjala për bashkëpunimin regjional dhe ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Në bashkëpunim të mirë me Policinë e Kosovës, AKI-në dhe partnerët ndërkombëtar kemi ndërmarrë veprime për identifikimin e grupeve kriminale dhe pë parandalimin e akteve terroriste. Në këtë drejtim kemi rritur bashkëpunimin me shtetet fqinje si dhe me shtetet tjera.

Si rezultat në këtë periudhë, Prokurori i Shtetit ka pranuar 37 raste të natyrave të ndryshme, ndërsa janë zgjidhur 28 raste me 66 persona. Të gjitha rastet tjera janë në fazën e hetimeve.

Të gjithë jemi dëshmitarë të krijimit të një klime të mosbesimit të përgjithshëm në sistemin e drejtësisë për shkak të efikasitetit të ultë në luftën kundër korrupsionit, edhe përkundër këtij vlerësimi, Prokuroria e Shtetit ka pasur rezultatet konkrete. Kemi vërtetuar se jemi të vendosur për t’i hetuar të gjitha indiciet, të gjitha rastet që bëhen publike, që përmenden në media, që bëhen shqetësuese për publikun, në të cilat përfshihen zyrtarët publik. Këto raste kanë qenë çështje të analizave dhe hetimeve të Prokurorit të Shtetit gjatë vitit që lamë pas”.