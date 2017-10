Lluka premton masa mbështetëse për prodhuesit vendorë

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka ka premtuar përkrahje për prodhuesit vendorë, duke iu referuar prodhuesit të paneleve fotovoltaike, “Jaha Solar” në Fushë Kosovë, të cilin së bashku me bashkëpunëtorë e vizitoi sot.

Ministri Lluka u informua për së afërmi për mënyrën e funksionimit të kësaj fabrike dhe mundësitë e përmirësimit të kushteve për prodhuesit e këtij sektori.

“Sot erdhëm për vizitë në fabrikën “Jaha Solar” që është një shembull i mirë për vendin tonë, një investim gjermano-kosovar që deri më tani ka arritur vlerën deri në 8.5 milionë euro, me mbi 80 punëtorë me një potencial jashtëzakonisht të madh që të kemi punësim shumë më të madh dhe ndikim pozitiv në industritë e tjera”, tha ministri me këtë rast.

Ai tha se moti nuk është ndier më krenarë për një prodhim vendor si këto panele solare që i ka parë sot, duke i dëshiruar pronarit dhe punëtorëve një punë të suksesshme.

“Jam fascinuar me këtë prodhim. Ne si Qeveri, si Ministri e Zhvillimit Ekonomik do të zotohem se do të bëjmë të pamundurën që të gjitha prodhimet që kanë të bëjnë me energji, me efiçiencë të energjisë, me panele solare që të sigurohemi të kenë përkrahjen karshi importit”, tha Lluka, duke shtuar se personalisht do të angazhohet që këto produkte të kenë përkrahje adekuate.