Liza në “Botën e Diasporës”

Mbiemri vullnetar rrjedhë nga emri vullnet, që tregon për një person që ka vullnet për të dhënë a për të bërë diçka me dëshirë. Kjo vlerë e brendshme njerëzore nuk është diçka që mund të mësohet nga një kurrikulë, por është diçka që e ndjen dhe përjeton kur angazhohesh në punë me njerëz që ndihen njësoj. E kur është fjala për vullnetin, në botë ka pak njerëz, që e kanë vullnetin e Liza Gashit.

Tregimi i saj është i mahnitshëm dhe tregon se kur dikush i jep lejen vetes për të bërë ndryshimin, asgjë nuk mund t’i dalë përpara.

Ja tregimi i Lizës:

Duke e ndjerë se duhet të bëjë diçka të re, diçka ndryshe, në vitin 2006 Liza shkon në Costa Rica pa e ditur as spanjishten as anglishten. Ajo deshi të shkonte në United World Colleges (UWC), një sistem shkollash të mesme, që i bashkon njerëzit nga mbarë bota, duke ju ndihmuar të kuptojnë se përkundër ndryshimeve që i kanë, kanë edhe shumë të përbashkëta. Qëllimi i tyre është që t’i bashkojnë njerëzit, kombet dhe kulturat.

Ajo zgjodhi programin që kërkonte t’i vijoj klasat ku ajo nuk mund të kuptonte fare se për çka flitej aty. Lizës i kujtohet se muaji i parë ishte shumë i vështirë sepse nuk e dinte gjuhën.

“Më kujtohen veçanërisht orët e historisë, ku kuptoja vetëm fjalët Stalin dhe Lenin nga e tërë ligjërata”, tregon Liza.

Kurdo që mendonte të dorëzohej, i kujtoheshin prindërit e saj që u detyruan të marrin kredi për t’ia paguar biletën e aeroplanit për Costa Rica dhe atëherë vendosi të përpiqej edhe më shumë, të mos i dëshpëronte ata. Gjatë muajit të parë, ajo pa frikë dhe me ngulm të madh mësoni anglishten dhe në muajin e dytë filloi të bisedonte në anglisht.

Mësimi i parë: Në kohë të rënda, qëndro pa u frikësuar

Kur filloi të fliste në anglisht me shokët e shoqet e saj në Costa Rica, ajo e kuptoi se angishtja e saj është shumë më e mirë se sa mendonte. Në ato çaste ndjeu se edhe ajo ishte si të gjithë të tjerët dhe mund të arrinte sukses njëjtë si ata. Liza thotë se më së shumti krenare u ndje kur e mori diplomën e shkollës, sepse suksesi i saj ishte një sukses në të mirën e Kosovës.

E frymëzuar nga puna në UWC, Liza vendosi të themelojë Komitetin e parë kombëtar të UWC në Kosovë. E krijoi ekipin dhe filluan me përzgjedhjen e nxënësve që do të bënin shtegtimin e njëjtë që ajo e kishte bërë në të kaluarën.

Mësimi i dytë: Ti je më i/e mirë sesa që mendon!

Themelimi i këtij komiteti kombëtar ishte njëri nga momentet e para që e ndihmuan Lizën të kuptojë se ajo ishe e aftë për të bërë ndryshimin. Por shpesh i kthehen kujtimet mbi atë se si qëndrimi jashtë Kosovës ia ka trasuar të ardhmen dhe si gjithmonë ka dëshiruar që edhe kosovarët tjerë të kenë mundësi të kenë përvoja të ngjashme në kultura dhe perspektiva tjera.

Kjo sepse ata do të shihnin se nuk ka asgjë që nuk janë në gjendje të arrijnë nëse kanë mendësinë e duhur, përkushtimin dhe pasionin.

Liza shpjegon se kur një person jeton në dy kultura të ndryshme ai/ajo/ është më i prirur të kuptojë hallet e tjetrit.

Ajo e ndjeu se kjo është çështja që duhet eksploruar duke ndërtuar ura afrimi që do i lidhnin këta njerëz. Kjo e frymëzoi që të ekslporojë mënyra të angazhimit kuptimplotë me diasporën.

Nga bisedat e shumta që i bëri me njerëzit e diasporës, ajo ndjeu empati për përpjekjet e tyre dhe dëshirën e paepur për të bërë më shumë për vendin e tyre.

Ajo vendosi lidhje të mira me shokët e saj Beharin dhe Martinin dhe kjo e bëri të kuptojë se ata duhet të nxisin ndjenjën e empatisë përmes tregimeve për diasporën.

Mësimi i tretë: Vendose veten në pozitën e tjetrit

Liza tregon se njerëz e kanë lënë Kosovën, qoftë për mirë a për keq, por shumica e tyre e ka bërë këtë në kërkim të një jete më të mirë diku tjetër.

“Nuk është se nuk mendojnë për Kosovën, ata brengosen për Kosovën dhe pjesëtarët e familjeve të tyre që jetojnë atje, çka tregon se ata nuk janë shkëputur tërësisht, së paku jo shumica. Ata rregullisht i vizitojnë familjet dhe shoqërinë e tyre çka tregon se ata nuk janë larguar tërësisht dhe nuk duan ta harrojnë Kosovën”.

Meqë asnjëherë nuk ka ekzistuar ndonjë organizatë që ka qenë tërësisht e fokusuar në plotësimin e kësaj shkëputjeje në mes Kosovës dhe diasporës, me kohë ata e kuptuan se kjo është zbrazëtira që ata duan ta plotësojnë.

Liza me shokët dhe shoqet e saj, e themeluan OJQ-në “Germin”, që kishte për qëllim të merrej me tri dimensionet e problemit të diasporës: me dimensionin shoqëror, politik dhe ekonomik.

Mësimi i katërt: Kur sheh zbrazëtira krijo ekipin dhe vepro!

Fjala “germin” rrënjët i ka nga fjala latine “germinali” që do të thotë të rritet, të përparojë dhe të lulëzojë dhe Liza mendon se angazhimi kuptimplotë me diasporën do të ndihmojë që Kosova të bëjë përparimet e duhura.

Liza dhe ekipi i saj që përbëhet prej 10 vetash, janë të angazhuar me orar të plotë pune, duke gjetur dhe krijuar në vazhdimësi mënyra të reja për përfshirjen dhe angazhimin e diasporës.

Mësimi i pestë: Të jesh gjithmonë i hapur për bashkëpunim

Isha me fat vitin e kaluar kur mora pjesë në Shkollën Verore të Diasporës, ku ata i tubuan 50 të rinj nga Kosova, diaspora dhe regjioni duke i bërë të bashkëpunojnë, identifikojnë problemet dhe të ofrojnë zgjidhje dhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetesës në Malishevë dhe Prizren. Sivjet ata organizuan një konferencë shumë të suksesshme të quajtur Diaspora Flet, ku erdhën qinda profesionistë nga diaspora me qëllim që të lidhen me politikanët kosovarë, për të bërë një diskutim të strukturuar lidhur me të drejtat e diasporës. Ata bënë edhe shumë punë tjera në mbështetje të diasporës dhe këtë punë të vyer ata duan ta vazhdojnë më tutje.

Ky shtegtim i Lizës me shokë e shoqe asnjëherë nuk ishte i lehtë, sepse vazhdimisht duhej të merreshin me lloj-lloj çështjesh të ndryshme, por e tërë kjo punë ia vlente, sepse ata po kontribuojnë me ndryshime reale për të mirën e të gjithëve në Kosovë, diasporë dhe regjion.

Ajo çka e bën Lizën dhe ekipin e saj shumë të veçantë është aftësia e tyre për të vazhduar me punën e tyre, duke qenë gjithmonë të hapur për bashkëpinim për të mirën e të gjithëve.

#PërTëMirën

Fushata #PërTëMirën është një iniciativë vullnetare, që ka për qëllim frymëzimin dhe edukimin e qytetarëve për të rritur kontributin shoqëror”

Fushata #PërTëMirën do t’i ketë tre komponente:

1. Do të përfshihen tregime dhe metodologji të ndryshme për inspirimin dhe edukimin e secilit qytetar.

2. Krijimin e Facebook Grupit Të Bashkuar Për Të Mirën për mobilizimin e qytetarëve të Prishtinës për të mirën.

https://www.facebook.com/groups/151381405554423/

3. 3. Organizimin e eventit për ndarje të çmimeve për qytetari aktive që do të mbahet me datën: 23 korrik në Kino Armata.

https://www.facebook.com/events/415142408989320/?active_tab=about

Kjo kampanjë është e organizuar në mënyrë vullnetare dhe nëse mendoni që Kosovës i nevoiten më shumë iniciativa të tilla, të lutem shperndaj tregimet dhe përdorini #PërTëMirën.