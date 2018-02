Limaj u del zot prodhuesve vendor, paralajmëron reciprocitet me vendet fqinje

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Fatmir Limaj ka marrë pjesë në tryezën e organizuar nga Klubi i Prodhuesve dhe Bashkimi i Prodhuesve Shqiptar me temën “Unifikimi i tregut shqiptar”, në të cilën tha se Qeveria e Kosovës është e interesuar që ekonomia e Kosovës të kaloj në një stad tjetër të zhvillimit.

Zëvendëskryeministri Limaj ka thënë se është duke u bërë një transformim ligjor që mbulon fushën e ekonomisë.

“Prodhuesit kosovar kanë qenë të ekspozuar pabarabartë dhe jo fer nga konkurrenca jolojale dhe me vështirësi kanë mbijetuar. Ne si Qeveri kemi marrë këshillat e dhomave tregtare dhe organizatave dhe kemi nis të bëjmë disa hapa konkret në përmirësimin e infrastrukturë ligjore dhe hapave tjera ku konkurrenca do të jetë fer dhe e barabartë për të gjithë”, ka thënë zëvendëskryeministri Limaj, duke shprehur besimin se Qeveria e Kosovës me kujdes do t’i trajtojë këto kërkesa dhe do t’i përgjigjet nevojave e kërkesave tuaja.