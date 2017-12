Limaj kërkon nga qendrat tregtare t’i hapin dyert për prodhimet vendore

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Fatmir Limaj, priti në takim përfaqësuesit e qendrave tregtare në Kosovë. Gjatë takimit zëvendëskryeministri Limaj tha se Qeveria e Kosovës është e vendosur për të mbrojtur prodhimet vendore, duke kërkuar nga ta që t’iu japin hapësirën e duhur.

Duke vlerësuar rëndësinë që kanë qendrat tregtare, zëvendëskryeministri Limaj tha se ata janë kontribuues të mëdhenj të buxhetit, duke krijuar vende pune.

“Qeveria do t’i eliminojë pengesat me të cilat përballen ata, me kushtin që të funksionojnë sipas rregullave dhe ligjeve të miratuara në Kosovë”, tha zëvendëskryeministri Limaj.