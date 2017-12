Limaj: Familjet pa asnjë anëtarë të punësuar do të kenë përparësi në punësim në të ardhmen

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Fatmir Limaj, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

Më këtë rast, zëvendëskryeministri Limaj, tha se qëllimi i këtij memorandumi është bashkërendimi i aktiviteteve të ministrive ku në epiqendër është punësimi i njerëzve, e sidomos atyre familjeve të cilat nuk e kanë asnjë anëtarë të punësuar.

Me këtë memorandum, Limaj tha se synohet edhe bashkërendimi i politikave të përbashkëta të agjencive anekënd Kosovës për t’i arritur objektivat e përbashkëta që i ka vendosur Qeveria e Kosovës.

Më tej ai tha se prioritet është përgatitja dhe aftësimi profesional i fuqisë punëtore në Kosovë.

“Nëse të gjithë së bashku fokusohemi mirë dhe i kryejmë detyrat tona, jam i bindur që në tregun e Kosovës do të ketë fuqi punëtore të profesionalizuar dhe që i përmbush nevojat e kërkesat e prodhuesve vendorë. Janë me mijëra familje që nuk e kanë asnjë të punësuar dhe ne duam ta ndërlidhim ndërmarrjen tonë me agjencinë e punësimit dhe t’i lidhim ndërmarrësit tanë me shkollat tona profesionale dhe kjo garanton apo siguron mundësi tjetër për punësim edhe zhvillim ekonomik të vendit. Koha është të ndryshohet gjendja”, ka shtuar Limaj.