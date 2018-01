Ligji për Obiliqin i domosdoshëm për zhvillim ekonomik, thotë kryeministri

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, zhvilloi një vizitë pune në Komunën e Obiliqit, me ç’rast u prit nga kryetari i Komunës, Xhafer Gashi, me bashkëpunëtorë, nga të cilët është njoftuar me punën dhe angazhimet që ka Komuna e Obiliqit.

Pas takimit me kryetarin Gashi, kryeministri Haradinaj zhvilloi një bashkëbisedim me asamblistët, të cilëve u tha se qeveria do ta ketë një vëmendje të veçantë për këtë komunë. Poashtu, kryeministri zhvilloi një bashkëbisedim edhe me personalitete të ndryshme të kësaj komune.

Kryeministri Haradinaj tha se është biseduar për veprimet që duhet të ndërmerren për implementimin e Ligjin për Obiliqin, për zhvillimet në KEK dhe çështjet që kanë të bëjnë me koogjenerimin në të ardhmen.

Në takim është biseduar për transparencën e qeverisjes lokale, gjendjen në shëndetësi, sport, kategoritë e lirisë, pronat që janë me interes për Komunën, por edhe për testin PISA, me ç’rast kryeministri Haradinaj kërkoi një angazhim të shtuar të drejtorisë komunale dhe drejtorëve të shkollave që ky test të dal sa më mirë.

“Qeveria nacionale e ka një vëmendje ndaj Obiliqit, do ta rritë atë në vazhdimësi, veçanërisht nga momenti kur Ligji për Obiliqin zbatohet do të krijohen edhe disa parametra të ri buxhetor për Obiliqin”, tha kryeministri Haradinaj, duke theksuar se pret që deri në fund të këtij viti në Obiliq të mos flitet për të papunët.

Po ashtu kryeministri Haradinaj tha se vuajtjet e banorëve të Obiliqit do të përmbyllen me fitore dhe kjo komunë tani e tutje do të shihet si qendër e zhvillimit ekonomik të vendit.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, theksoi dy çështje që janë të rëndësishme për këtë komunë, e para që objekti i kulturës i cili është pronë e KEK-ut, të hiqet dhe të shndërrohet në park të qytetit dhe e dyta për çështjen e koogjenerimit në të cilën do të kyçet edhe komuna e Obiliqit.

Kryetari i Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi, tha se ky takim është në vazhdën e takimeve të rregullta me qeverinë për koordinimin e veprimeve të përbashkëta për projektet madhore.