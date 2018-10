Librat me ilustrime largojnë ankthin tek fëmijët

Me rritjen e numrit të fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike, Mat Haig, është një prej autorëve që po mundihet të afrohet me fëmijët nëpërmjet tregimeve. Tregimi i parë e ilustruar, the Truth Pixie, është publikuar në Britani të Madhe dhe ai është optimist se do ti inkurajoj të rinjët të flasin për ankthet e tyre. “Koha e gjumit është koha kur koka e fëmijëve vëlon nga ankthet dhe injorimi i tyre nuk ndihmon në largimin e tyre. Ato largohen duke folur për to, duke i nxjerrur jashtë dhe duke u mirrur me to.”

The Truth Pixie është: “arsyet pse një 7 vjeçar duhet vazhdojë të jetojë- por gjithashtu përmban edhe shaka në të.”

Libri shtjellon ndjenjën e ankthit duke përdorur metaforën e një tringëllime e cila detyrohet t’i tregojë të vërtetat e saj të hidhura një vajze të vogël të mërzitur, e cila stresohet për të ardhmen e saj. Ky tregim përfundon në një shoqëri mes dy personazheve dhe mesazhi i tij është që sado e keqe të jetë një ditë, prap do ketë ditë më të mira dhe se të duhet errësira për të vlerësuar dritën.

“Fëmijëria nuk është gjithmonë e shkujdesur dhe shumë fëmijë përballen me sfida të cilat duhet t’i mposhtin,” tha Tom Percival, ilustrator.

Ndërsa per Haig, tregimet për fëmijë ofrojnë një rrugë si ata mund të reflektojnë për jetët e tyre, në një vend ku askush tjetër nuk mund të hyj. Nëpërmjet tregimeve ti mund të ikësh në një botë e cila nuk është bota jote por të ndihmon të përballesh me të.