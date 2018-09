“Librat digjen, (por) idetë jo”: Dita e Librit të Ndaluar për herë të parë në Prishtinë

Në shumë shtete perëndimore, në fundin e muajin shtator organizohet “Java e Librit të Ndaluar”. E këtë vit, për herë të parë, kjo ngjarje do të zhvillohet edhe këtu në Prishtinë, me organizim të ETEA-s dhe Komunës së Prishtinës, në kuadër të “Prishtina Lexon”.

“Librat digjen, (por) idetë jo”- kjo është përgjigjja kundër censurës së librave. Qëllimi i kësaj ngjarjeje ndërkombëtare është ngritja e vetëdijes mbi lirinë e shprehjes dhe përkujtimi i librave të ndaluar e artistëve dhe intelektualëve të ndëshkuar. Këtu promovohet mendimi jokonformist, sfidues dhe kritik dhe ndiqet ideali i shprehjes së mendimeve që i nënshtrohen vlerësimit publik dhe nuk mbeten të cenzuruara.

Në Prishtinë, “Java e Librit të Ndaluar” do të mbahet të hënën, më 24 shtator, në Sheshin Zahir Pajaziti ku nga ora 12:00 do të ketë një performancë satirike realizuar nga skenaristi Florent Kurtalani dhe regjisori Kushtrim Mehmeti. Aktivitetet do të vazhdojnë edhe më pas gjithmonë me qëllim të rikujtimit të shkrimtarëve, gazetarëve dhe intelektualeve të tjerë shqiptarë të persekutuar dhe cenzuruar në kohëra të ndryshme nga pushteti apo grupe që i shërbejnë njerëzve të politikës dhe pushtetit.

Për më tepër do të mbahet edhe një diskutim i hapur me Veton Surroin, autor i librit “Këmbët e gjarpërit” të cilit iu dogjën publikisht kopjet në Skënderaj e Ferizaj në vitin 2014. Të gjithë të interesuarit mund të marrin pjesë në këtë diskutim nga ora 15:00 në Lapidariumin e Muzeut Kombëtar të Kosovës.

E mbrëmja do të sjellë në Parkun e Qytetit filmin “Fahrenheit 451”, një film i bazuar në romanin e Ray Bradbury me po të njëjtin emër e ku trajtohet tema e një shoqërie të së ardhmes ku librat janë të jashtëligjshme dhe “zjarrëfikësit” djegin çdo libër në qytet.

“Java e librit të ndaluar” do të vazhdojë të organizohet edhe viteve të tjera në Kosovë duke trajtuar çdo vit tema të ndryshme kundër censurës ndaj mendimit të lirë dhe kundër një mentaliteti konzervator dhe dogmatik.

Këtu keni edhe agjendën e plotë:

12:00 – 12:30 Performancë artistike nga skenaristi Florent Kurtalani dhe regjisori Kushtrim Mehmeti /Sheshi “Zahir Pajaziti”

12:00 – 13:00 Libri yt i ndaluar & Rikujtim i shkrimtareve të persekutuar dhe cenzuruar/Sheshi “Zahir Pajaziti”

15:00 – 16:00 Diskutim i hapur me shkrimtarin dhe publicistin Veton Surroi mbi temën “Librat digjen, (por) idetë jo”. Lapidariumi i Muzeut Kombëtar të Kosovës.

19:00 – 21:00 Shfaqja e filmit “Fahrenheit 451” në bashkëpunim me “Film n’park”/Parku i Qytetit të Prishtinës.