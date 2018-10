Liberalizimi i vizave: pasiguri por edhe një shkëndijë optimizmi

Deklarata e deputetit të Bundestagut, Peter Beyer, i cili vizitoi Prishtinën, se “kushdo që premton liberalizimin e vizave sivjet, gabon” i ka shuar shpresat e qytetarëve të Kosovës se nga fillimi i vitit të ardhshëm do të mund të udhëtojnë lirshëm në vendet e Zonës Schengen.

Mundësia e shtyrjes së votimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian rreth liberalizimit të vizave për Kosovën, nuk e hedh posht as ministrja për Integrime Evropiane, Dhurata Hoxha, e cila këto ditë, në Strasbur u takua me Igor Sholtes, raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian dhe Eduard Kukan-in, kreun e delegacionit të Parlamentit Evropian për Serbinë.

“Kosova dhe qytetarët e saj padrejtësisht janë të përjashtuar nga liria e lëvizjes. Kosova është vendi i vetëm në rajon që nuk gëzon regjimin pa viza me vendet e Zonës Schengen. Liria e lëvizjes do të rrisë cilësinë e jetës të qytetarëve tanë”, ka deklaruar me atë rast Dhurata Hoxha duke shtuar se liberalizimi i vizave do të mundësonte shtimin e bashkëpunimit ekonomik, kulturor, arsimor e shkencor me vendet e BE-së.

Zyrtarët dhe analistët kosovarë pajtohen rreth një gjëje, se Kosova ka plotësuar edhe kriterin e fundit për liberalizimin e vizave – demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe se ka rezultate në luftën kundër krimit të organizuar.

Edhe Komiteti i Parlamentit Evropian për Lirinë e Qytetarëve, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme (LIBE) ka rekomanduar miratimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke theksuar se Kosova i ka plotësuar të gjitha 95 kushtet e BE-së, që ishte dritë e gjelbër që Parlamenti Evropian me 420 vota “për” të mbështeste bisedimet rreth liberalizimit të vizave.

Pas këtij vendimi nisën bisedat me anëtarët e BE-së, në mënyrë që në procedurën e mëtjeme rreth kësaj përfundimisht të deklarohen ministrat e Punëve të Brendshme të vendeve anëtare të BE-së.

Në pritje të rezultateve për miratimin e liberalizimit të vizave, ministrja për Integrime Evropiane, Dhurata Hoxha deklaroi për media se nëse nuk do të sigurohet shumica e votave në Këshillin e Ministrave të BE-së, atëherë votimi i paraparë për fillimin e dhjetorit të këtij viti “mund të shtyhet derisa sa mos të sigurohet qëndrimi pozitiv i shumicës”.

Demush Shala nga Instituti Kosovar për Politika Evropiane ka deklaruar se sipas statistikave të UNDP-së dhe USAID-it, të lidhur me liberalizimin eventual të vizave, del se 60 për qind e të rinjve mendojnë që të largohen nga Kosova në tre vitet e ardhshme, e si arsye theksojnë mungesën e perspektivës, nepotizmin dhe korrupcionin.

Shala vë në pah edhe zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian vitin që vjen dhe çështjen e Brexit-it, që do t’u marrë shumë energji zyrtarëve të BE-së, procese këto që mund ta shtyjnë votimin për liberalizimin e vizave për një kohë më të gjatë. Si shumë brengosës, ai thekson edhe faktin se që nga janari i vitit 2019 kryesimin e BE-së do të marrë Rumania, shteti që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës.

“Nëse (çështja e liberalizimit të vizave) shtyhet për vititn 2019, çdo gjë do të komplikohet, meqë do të fillojë kryesimi rumun i BE-së e që është edhe më keq meqë çështja e liberalizimit të vizave as që do të vihet në rend dite”, ka deklaruar Shala.

Një shkëndijë optimizmi se kjo çështje e rëndësishme për qytetarët e Kosovës megjithatë do të zgjidhet deri në fund të këtij viti e dha kryetari austriak Alexander Van der Belen i cili deklaroi se kosovarët kanë udhëtuar pa viza edhe në kohën e ish-Jugosllavisë dhe se do të ishte dëshpërim i madh nëse nuk do të ketë vendim pozitiv gjatë kryesimit të BE-së nga Austria, që përfundon në fund të këtij viti.

Analistët kosovarë këtë deklaratë të kryetarit austriak e kanë komentuar edhe si përgjigje shefit të diplomacisë serbe, Ivica Dačić, i cili deklaroi se Austria nuk do të votojë që kosovarët të fitojnë lirinë e lëvizjes në Zonën Schengen.

Ndërkohë që zyrtarët kosovarë thonë se i kanë plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se tash bëhet fjalë vetëm për vendimin politik të BE-së, analistët kosovarë përmendin si rrethanë rëndues që disa shtete që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, si Franca dhe Holanda, mund të kenë qëndrimin negativ.

Frika e vendeve të BE-së nga emigrimi masovik i të rinjve kosovarë, politizimi i sistemit të drejtësisë dhe mosndëshkimi i krimit të organizuar dhe korrupcionit të zyrtarëve të lartë, po ashtu mund të ketë si rrjedhojë orientimin e këtij procesi në, siç thonë, “një drejtim të panjohur”.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj