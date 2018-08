Lenovo ThinkPad P1 – një nga laptopët më të lehtë dhe më të hollë të klasit të tij në treg sot

Lenovo ka publikuar workstation-in e ri ThinkPak P1, i cili sjell së bashku një ekran 4K 15.6 inç, performancë të lartë, dhe bartshmëri. Sistemi mund t`i integrojë processorët e fundit Core nga Intel apo Xeon me deri në gjashtë shtresa, grafikat diskrete Quadro nga NVIDIA, si dhe sasi masive të DRAM-it dhe hapësirë të ngurtë ruajtjeje. Në të njëjtën kohë, P1 është një nga laptopët më të lehtë dhe më të hollë të klasit të tij në treg sot.

Workstation-i i bartshëm Lenovo ThinkPad P1 është i bazuar Core/i5/i7/i9, i 8-i nga Inteli ose në procesorin Xeon i shoqëruar me deri në 64 GB DDR4-2667 (me apo pa ECC) dhe deri në 4 TB hapësirë engurtë ruajtjeje. Vlen të ceket se Lenovo përdorë module të memories SO-DIMM, të përmirësueshme nga përdoruesi si dhe çipa të pa salduar. Sa i përket grafikës, modelet me karakteristika të ndryshme të GPU-së nga NIVIDA Quadro P1000 apo P2000. Versionet më të lira me gjasë mund të mbështeten në UHD 620 iGPU NGA Intel, por Lenovo nuk ka publikuar ende ndonjë produkt të tillë.

Lenovo synon t`i ofrojë dy opsione të ekranit me ThinkPad P1. SKU-të më të avancuara janë pajisur me multi-touch – ekrani njeh më shumë se dy pika të kontaktit me sipërfaqen – 15.6 inç 10-bit IPS LCD me rezolucion 4K Ultra-HD (3840×2160), ndriçim 400 nits, dhe mbulim 100 përqind tërësisë së ngjyrave. Modelet më të përballueshme do të vijnë me një panel IPS Full HD (1920×1080) por pa touch i cili ka ndriçim 300 nits dhe 100 përqind mbulueshmëri të rangut të ngjyrave sRGB.

Në anën e wireless-it, Lenovo ThinkPad P1 ka Wi-Fi Wireless-AC 9560 802.11ac, që mundëson deri në 1.73 Gbps përmes më shumë se 160 kanaleve MHz si dhe mundëson teknologji Bluetooth 5.0. sa u përket ndërlidhjeve të hardverit, ThinkPad P1 është i pajisur me dy porte Thunderbolt, një mini GbR header, dhe vendin për kabllin HDMI 2.0, një lexues optimal të kartelës së mençur, një lexues kartele 4 në 1, një web-kamerë, një skaner të shenjave të gishtërinjve, dhe një audio port TRRS.

Për nga dizajni, Lenovo ThinkPad P1 merr shumë faqe nga seritë e famshme ThinkPad X1 Carbon.

Përdorimi i fijeve të karbonit i mundëson Lenovos ta bëjë laptopin më të hollë dhe më të lehtë sesa shumica e laptopëve 15.6 inç që janë në dispozicion për momentin: është vetëm 17.8mm i trashë dhe peshon 1.7 kg. Nëse e krahasojmë me MacBook-un e fundit Pro 15.6 inç, ky i fundit do të jetë më i hollë (15.5mm/0.61 inç), por më i rëndë (1.83 kg/4.02 pounds).

Të gjitha modelet ThinkPad P1 do të vijnë të pajisura me bateri 80 Wh, por kompania nuk e ka zbuluar jetëgjatësinë e baterisë, mbase për shkak se do të ketë konfigurime të ndryshme. Vlen të ceket se Lenovo e ka prodhuar një mbushës të vogël 135 W me lidhje që i përket P1, dhe laptopi nuk mund ta përdorë USB-C për mbushje.

Lenovo do të fillojë me dërgimin e ThinkPad P1 në fund të këtij muaji, çmimet fillojnë nga 1.949 dollarë.