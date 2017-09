LDK lanson ‘Lidhjen’ për fitore në komunat e Kosovës

Në hapje të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë të enjten se jo vetëm anëtarët e simpatizantët e LDK-së, por të gjithë qytetarët e komunave që kemi udhëhequr në këto katër vitet e fundit, janë dëshmitarë se si LDK qeveris mirë, me duar të pastra dhe në mënyrë transparente.

“Pushteti lokal që do të qeveriset nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në secilën prej komunave, do të jetë qeveri lokale e të gjithë qytetarëve, të cilëve do t’u shërbejë, pa asnjë dallim. Ne e kemi dëshmuar këtë në komunat që kemi qeverisur, prandaj duam t’u japim qeverisje të mirë edhe komunave tjera”, ka thënë Mustafa.