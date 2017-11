LDK: KQZ të bëjë rinumërimin e gjitha kutive të votimit në Komunën e Prishtinës

Lidhja Demokratike e Kosovës dëshiron të njoftojë opinionin publik se: për shkak të rezultatit të ngushtë në mes të kandidatëve për kryetar në komunën e Prishtinës; për shkak të disa gabimeve në përshkrimin e votave të kandidatëve sikur në rastin e djeshëm; për shkak të numrit të madh të votave të pavlefshme, mbi 600 (ndërkohë që procesi i votimit është shumë i thjeshtë); për shkak të numrit të madh të fletëvotimeve të zbrazëta, rreth 500; ka kërkuar nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, që të urdhërojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumërimin e gjitha kutive të votimit në Komunën e Prishtinës.

LDK konsideron se, rinumërimit të të gjitha kutive të votimit në Komunën e Prishtinës nuk ka nevojë t’i druhet e as t’i ikë asnjë subject politik e as kandidat, sepse rinumërimi vetëm sa do të legjitimonte akoma më shumë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve cilido qoftë ai dhe do të rriste besueshmërinë e qytetarëve tonë në procesin zgjedhor.

Lidhja Demokratike e Kosovës me këtë rast kërkon edhe nga organet kompetente të drejtësisë që të analizojnë dhe shqyrtojnë raportimet e mediave për organizimin e transportit përmes veturave për qytetarët votues në Komunën e Prishtinës, të kamufluar si OJQ, e në këmbim të votës për kandidatin e VV-së për kryetar të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, sepse LDK konsideron se në një veprim/organizim të tillë ka më shumë se një element të veprës penale të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Lidhja Demokratike e Kosovës gjithashtu njofton opinionin se me vëmendje të shtuar është duke vëzhguar procesin e konfirmimit, verifikimit dhe të numërimit të votave me Postë sidomos sa i përket votave për Komunën e Istogut dhe të Dragashit, ku vërehet edhe nga shumë veprime por edhe nga deklarimet e vetë kandidatëve, sidomos kundërkandidatëve të LDK-së, se kishte votim të porositur, të organizuar dhe të kontrolluar nga qarqe të caktuara për votuesit jashtë Kosovës, duke shkelur kështu shumë nga parimet që garantojnë zgjedhje të lira e demokratike, siç janë fshehtësia e votës, vullneti i lirë i votuesve, votimi individual etj.

Prandaj, sikur në këto raste, në rastin e Prishtinës, Istogut e Dragashit, edhe në të gjitha rastet tjera eventuale, LDK do të ndjek të gjitha rrugët ligjore në të gjitha instancat e drejtësisë në Kosovë, që nga PZAP-i e deri tek Gjykata Kushtetuese, me qëllim të vetëm, korrektimin e procesit zgjedhor në secilin rast që faktet dëshmojnë tendencën e subjekteve apo të kandidatëve të tyre për të shtrembëruar vullnetin e lirë të qytetarëve tonë të shprehur në zgjedhjet e 19 nëntorit 2017.