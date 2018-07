LDK: E kujtojmë 2 korrikun dhe deputetët për pikënisjen e pavarësimit të Kosovës

Sot, bëhen 28 vjet kur filloi formësimi i shtetësisë së Kosovës, me ç’rast deputetët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës, miratuan Deklaratën Kushtetuese të pavarësisë së Kosovës, e njohur si Deklarata e 2 Korrikut.

Nën organzimin e lëvizjes politike mbarëpopullore – Lidhja Demokratike e Kosovës, nën udhëheqjen e Presidentit Historik Dr. Ibrahim Rugova, filloi të realizohej vizioni i qytetarëve të Kosovës, për shtet të lirë, të pavarur dhe demokratik.

Të dashur qytetarë të Kosovës, me pietet do ta kujtojmë 2 korrikun, datën historike dhe do të u jemi gjithmonë mirënjohës deputetëve që ndërmorrën hapa të tillë dhe shënuan ngjarjen më të rëndësishme për shtetin tonë, pikënisjen për pavarësimin e Kosovës.