LDK e Dragashit e bindur në fitore më 22 tetor

Kandidati për kryetar të komunës së Dragashit, Selim Kryeziu, ka shpalosur të dielën programin qeverisës gjatë një tubimi ku janë prezantuar edhe kandidatët e kësaj partie për Asamble Komunale.

Kryeziu ka thënë se qytetarët e Dragashit janë përgatitur për fitoren e LDK-së në zgjedhjet lokale, që më 22 tetor, pa pasur nevojë për balotazh, duke shtuar se qeverisja e deritanishme ka dështuar tërësisht dhe Dragashi ka mbetur prapa nga keqqeverisja e tyre.

“Ne kemi plan të realizueshëm. Plani ynë është i mundshëm dhe i bazuar në resurset që kemi në dispozicion”, ka thënë Kryeziu, duke premtuar zgjidhjen e problemit të ujit për çka ekipi i tij ka planifikuar investimin e mbi 2 milionë eurove. Po ashtu ai ka premtuar edhe zgjidhjen e problemit të kanalizimit dhe të ujërave të zeza, si parakushte për ruajtjen e ambientit të pastër në këtë komunë dhe për t’i hapur rrugë zhvillimit të turizmit.

“Për bujqësinë, përkatësisht blegtorinë, do të ndajmë subvencione shtesë dhe konsulencë për blegtorët dhe bujqit për përgatitjen e dokumentacionit për aplikim për grante të qeverisë qendrore”, ka thënë Kryeziu.

Ai ka premtuar edhe rregullimin e rrugëve malore, për të siguruar qasje normale banorëve si dhe zhvillimin e turizmit.

“Qeveria e ardhshme lokale do të ndajë bursa për studentë. Do t’i paguajmë praktikantët që kryejnë studimet. Do të zgjidhim edhe problemin e mungesës së kuadrove për disa drejtime specifike”, ka thënë kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Selim Kryeziu.