Lansohet telefoni OnePlus 6T

Pas muajsh zbulimesh dhe spekulimesh, OnePlus më në fund e ka lansuar smartfonin e vet të nëntë në një ngjarje në New York.

Gjërat që duhet t`i dini:

Vendi i kufjeve dhe bateria

Një ndër gjërat më kontroverse që ka bërë kompania është heqja e vendit 3.5mm për kufje.

Bateria është 3,700mAh për dallim prej OnePlus 6 që e kishte baterinë 3,300mAh.

Tani përdoruesit kanë bateri më të madhe dhe më shumë hapësirë kohore ndërmjet mbushjeve të telefonit.

Ekrani

Sa i përket madhësisë, OnePlus 6T ka ekran 6.41 inç AMOLED, ndryshe prej paraardhësit të tij që e kishte ekranin 6.28 inç. Kjo do të thotë se telefoni më i fundit është rreth 2mm më i gjatë, edhe pse është pakëz më i ngushtë.

Një përmirësim në telefon është zvogëlimi i hapësirës së papërdorshme.

Lexuesi i shenjave të gishtërinjve

Kamerat ende janë 16MP/20MP, por nuk ka skaner të shenjave të gishtërinjve ndërmjet tyre në pjesën e pasme.

Tani OnePlus 6T e ka lexuesin e shenjave të gishtërinjve të intergruar në ekran, të cilin mund ta rregulloni përmes menysë së sigurisë në settings. Sapo ta ndezni, afër pjesës së poshtme të ekranit është një pjesë e dedikuar e cila automatikisht do ta njohë gishtin tuaj kur telefoni është i hapur. Telefoni hapet për 0.34 sekonda.

OnePlus 6T vjen me të njëjtin çip Qualcomm Snapdragon 845, 6GB apo 8GB RAM, dy ngjyra (midnight black dhe mirror black), dhe ose 128 ose 256GB hapësirë për ruajtje. Të gjitha modelet e telefonit janë me dy SIM kartela.

Telefoni vjen me shijen e fundit të Android 9.0 Pie, edhe pse me modifikimin e zakonshëm OnePlus Oxygen OS.

Çmimi dhe disponueshmëria

OnePlus 6T do të jetë në dispozicion për blerje në SHBA nga 1 nëntori përmes OnePlus.com, duke filluar prej 549 dollarë për versionin 6GB RAM/128GB hapësirë për ruajtje. Për versionin me 8MG RAM duhet të paguani 30 dollarë më shumë. Versioni me 8GB/256GB kushton 629 dollarë.

Për herë të parë në SHBA, OnePlus mund të blihet përmes një partneriteti me operatorin T-Mobile. Edhe kjo mund të bëhet prej datës 1 nëntor.

Në vendet tjera të botës, duket se pajisja do të dalë në shitje në Oneplus.com më 6 nëntor, dhe do të kushtojë 549 dhe 629 euro në Eurozonë.