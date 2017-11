Kuvendi forcon transparencën, lansohet sistemi elektronik për përcjelljen e legjislacionit

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka lansuar sot Sistemin Elektronik për Përcjelljen e Legjislacionit (LTS), duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt arritjes së standardeve ndërkombëtare për transparencë parlamentare.

Hapjen e ceremonisë e bëri sekretari i përgjithshëm i Kuvendit, Ismet Krasniqi, i cili dha një pasqyrë të procesit të krijimit të kësaj platforme, si një hap i rëndësishëm i kultivimit të mëtejmë të transparencës së Kuvendit dhe lehtësimit të qasjes së publikut në punën legjislative.

Kjo platformë, e vendosur në ueb-faqen zyrtare të Kuvendit, u ofron organizatave të shoqërisë civile, qytetarëve dhe mediave qasje në të gjitha informatat dhe dokumentet që ndërlidhen me projektligjet që janë në shqyrtim në Kuvend.

Duke pasur qasje në informatat dhe dokumentet relevante gjatë secilës fazë të procesit ligjvënës, ata do të mund të përcjellin ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në projektligje, dhe të adresojnë shqetësimet dhe kërkesat e tyre, duke siguruar kështu që ligjet e miratuara nga Kuvendit të pasqyrojnë drejt interesin publik.

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, në fjalën e tij, rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë së institucionit ndaj qytetarëve e konsideroi një nga prioritetet kryesore të punës së tij. Ai tha se ka qenë dhe vazhdon të mbetet promovues i zellshëm i qeverisjes elektronike në kuadër të së cilës hyn ky projekt.

“Mekanizmi teknologjik që përurojmë sot faktikisht shënon një hap të rëndësishëm drejt shtimit të transparencës dhe llogaridhënies në punën e Kuvendit. Ai do të pasqyrojë më mirë punën dhe angazhimin e deputetëve dhe zyrtarëve të Administratës së Kuvendit, në procesin e shqyrtimit dhe amendamentimit të projektligjeve. Ky sistem elektronik do t’iu mundësojë qytetarëve, mediave, grupeve të interesit dhe shoqërisë civile që në kohë reale të sigurojnë qasje në të gjitha dokumentet që ndërlidhen me projektligjet që janë në shqyrtim”, theksoi kryeparlamentari Veseli.