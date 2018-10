Kute të dyfishta për korrupsionin dhe keqpërdorimin e postit

Në opinionin kosovar fuqishëm jehoi vendimi i kryeministrit, Ramush Haradinaj për shkarkimin e zëvendësministrit për Zhvillim Rajonal, Musa Cenës për shkak të dyshimit se ka kërkuar ryshfet nga kompania private “Bylmeti KS” prej 30 mijë eurosh në këmbim për fitimin e grantit në vlerë prej 200 mijë eurove nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor.

Sipas fletëkallëzimit penal, të cilin e publikoi e përditshmja “Zëri”, kjo shumë ryshfeti do t’u paguhej në dy rata zyrtarëve të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor.

Musa Cena është arrestuar, e Gjykata Themelore i ka shqiptuar paraburgim në kohëzgjatje prej një muaji. Në këtë aksion të policisë janë arrestuar edhe dy bashkëpunëtorët e tij, Nysret Shala, shefi i Drejtoratit për Bujqësi në komunën e Rahovecit, dhe Hazer Shehu, pronar i kompanisë private “Gentle Research”, me seli po ashtu në Rahovec.

Që të tretë akuzohen për vepër penale të kërkimit të ryshfetit, keqpërdorimin e postit zyrtar, zbatimin e presionit, ndihmë në kryerjen e veprës penale të marrjes së ryshfetit.

Ata kanë kërkuar ryshfet nga Afrim Berisha, pronar i kompanisë ”Bylmeti KS” i cili ka konkuruar për marrjen e grantit në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor.

Mediat the analistët kosovar, shkarkimin e Musa Cenës e komentojnë si shkarkim të “njerëzve pa ndikim”, duke theksuar se në kabinetin e Hardinajt janë edhe pesë ministra kundër të cilëvë janë inicuar kallëzimet penale, përfshirë edhe keqpërdorimin e postit zyrtar dhe armëmbajtje pa leje.

Bëhet fjalë për ministrin e Infrastrukuturës, Pal Lekaj dhe ministrin e Forcave të Sigurisë së Kosovës, Rrustem Berisha të cilët dyshohen për keqpërdorimin e postit zyrtar. Zëvendëskryeministri, Dardan Gashi dhe ministri për Tregti dhe Industri, Endrit Shala dyshohen për armëmbajtje pa leje, e ministri për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Besim Beqaj për shkeljen e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës.

Të gjithë ata vazhdojnë t’i kryejnë funksionet e tyre në Qeverinë e Kosovës, për ç’arsye shoqëria civile konsideron se me shkarkimin vetëm të Musa Cenës, në fakt bëhet fjalë për dy kute të ndryshme, gjegjësisht se gjatë ndarjes së funksioneve edhe tutje vazhdon moskryerja e vetingut për individët të cilët caktohen në poste, e së dyti, që kryeministri aktual i ka “duart e lidhura” kur është fjala për shkakrimin e zyrtarëve nga radhët e partnerëve të tij të koalicionit.

Rasti që po ashtu ka shkaktuar një stuhi reagimesh është edhe ngritja e kallëzimit penal kundër djalit të njeriut të parë të Agjencisë së Intelegjencës, Shpend Maxhunit, tek i cili para disa ditësh, është gjetur arma pa leje dhe një sasi më e vogël e marihuanës (siç pohohet një “joint”). Kushëriri e tij, me të cilin djali i Maxhunit gjendej në veturë, pohonte gjatë paraburgimit se si arma ashtu edhe mjeti narkotik ishin të tij. Policia, megjithatë, vetëm pas insistimit të mediave, ka paraqitur kallëzim penal Prokurorisë për këtë rast, për çka reagoi shoqëria civile duke theksuar se Shpend Maxhuni do të duhej të paraqiste dorëheqje morale, meqë në të kundërtën do t’i shkaktonte shumë dëm këtij institucioni kosovar dhe së dyti, është hapur edhe çështje e lidhmërisë mes pushtetit dhe organeve të drejtësisë.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi ka kërkuar dorëheqjen e Maxhunit dhe suspendimin e krerëve të institucioneve të drejtësisë të Kosovës, duke pohuar se me ta “po dirigjohet prej së larti, në mënyrë që të fshihet krimi” dhe ka kërkuar reformën urgjente në institucionet e sigurisë.

Instituti Kosovar për Drejtësi ka paraqitur raportin e titulluar “Dekriminalizimi i politikës në Kosovë”, në të cilin konstatohet se “politika e Kosovës është mbi ligjin dhe gjyqësinë” dhe se ekziston lidhmëria mes politikës dhe grupeve kriminele që financojnë partitë politike në Kosovë. Në raport konstatohet se problem më i madh i kriminalizimit të politikës kosovare është mu paraja, respektivisht financat dhe se partitë politike nuk i respektojnë ligjet kur bëhet fjalë për mënyrën e financimit të tyre, sikur as për të ardhurat e tyre.

Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovar për Drejtësi mes tjerash ka thënë se “politikanët deklarojnë pasurinë e tyre në ditën e fundit të afatit dhe se vendi po ballafaqohet me ministrat nën akuzë”.

Në raportin gjegjës të Institutit theksohet se “institucionet më të larta të Kosovës, sikur janë Kuvendi dhe Qeveria, por edhe pushtetet lokale jo rrallë drejtohen nga individët me të kaluar kriminele ose që kanë pasur pobleme me ligjin” dhe përfundon se individët e tillë ulin kredibilitetin dhe legjitimitetin në raport me qytetarët dhe shkelin rëndë vlerat dhe parimet që promovon Kushtetuta e Kosovës.

Partitë politike në Kosovë, theksohet në këtë raport, në parim konsiderojnë se pa vendimin përfundimtar të gjyqeve, askush nuk do të duhej të kishte paragjykime apo edhe pasoja pas ngritjes së aktakuzës.

Instituti Kosovar për Drejtësi në rekomandimet e tij propozon inicimin e procesit të vetingut në organet e drjetësisë, sikur që edhe partitë politike, nga ana tjetër, do të mund të miratonin kodin e tyre intern etik me të cilin do të kufizonin të drejtën e qytetarëve me të kaluar kriminale apo që janë të papërshtatshëm për anëtarësim në partitë politike. Konsiderohet me një kod të tillë, partitë politike nuk do të mund të propozonin në poste politike dhe partiake individët e papërshtatshëm.

Nga ana tjetër, partitë politike konsiderojnë se vetëm me një Ligj obligues dhe të qartë, pa interpretime të ndryshme, do të mund t’i kontribuohej dekriminalizimit të politikës në Kosovë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj