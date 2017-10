Kusari Lila: Objektiva të mandatit të dytë mbesin sporti dhe ambienti

Kandidatja për kryetare të Komunës së Gjakovës nga Alternativa, Mimoza Kusari Lila së bashku me kandidatët për asamblenë komunale, gjatë ditës së sotme kanë zhvilluar takime në autoklubin HCR “Gjakova”, ku janë pritur nga garuesit e këtij klubi të cilët kanë arritur të marrin shumë çmime në kuadër të garave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare.

Gjithashtu, Kryetarja Kusari Lila, ka takuar edhe klubin futbollistik “Dushkaja”, ku në bashkëbisedim me lojtarët dhe trajnerin e këtij klubi, është potencuar rëndësia e mbështetjes së vazhdueshme të klubeve sportive dhe talentëve të rinjë.

“Jam e kënaqur që në mandatin e parë, përkundër të gjitha vështirësive kemi arritur që t’ju qëndrojmë pranë me mundësitë tona të gjitha klubeve sportive të Komunës së Gjakovës duke bërë kështu që të kemi një nivel tjetër të sportit në krahasim me katër vite më parë. Po ashtu e rëndësishme për ne mbetet vazhdimësisa për të investuar në sa më shumë terene sportive, në mënyrë që të krijojmë hapsira për avansimin e talentëve të rinjë, e që në këtë rast Gjakovës asnjëherë nuk i kanë munguar”, tha ndër të tjera kryetarja Kusari Lila.

Gjatë ditës së sotme, duke shfrytëzuar edhe motin me diell, kyetarja Mimoza Kusari Lila së bashku me kandidatët për asamblenë komunale, kanë mbjellur fidane në hapsirat e parkut të madh të qytetit, iniciativ kjo që është përkrahur edhe nga disa qytetarë të Komunës së Gjakovës. Me këtë rast kryetarja Kusari Lila ka thënë se projekti i parkut do të vazhdoj edhe gjatë vitit 2018, ku për pjesën tjetër të parkut janë paraprë të investohen edhe 120 mijë euro.