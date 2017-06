Kurti: Të gjithë jemi dëshmitarë se në Kosovë më lehtë është të jetosh si hajn se sa i ndershëm

Albin Kurti kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje! ka vazhduar fushatën në Viti. Vitia na priti me gjithë zemer. Vitia i ka vendosur vijë të kuqe korrupsionit e krimit, ka thënë Kurti.

“Vitia na priti me gjithë zemër. Ata tashmë janë bërë me fituesin, dhe kanë vendosur për ndryshimin. Vitia i ka vendosur vijë të kuqe korrupsionit e krimit.

Të gjithë jemi bërë dëshmitarë se si në Kosovë është bërë më e lehtë të jetosh si hajn se sa si njeri i ndershëm.

Me qeverisjen tonë, për njerëzit e ndershëm jeta do të jetë shumë e lehtë, kurse për të korruptuarit do të bëhet tepër e vështirë”.