Kurti: Kapja e shtetit po ndahet në ujdi me Serbinë, ajo po mirret peng

Albin Kurti, deputeti i Vetëvendosjes, pas rizgjedhjes së Kadri Veselit, kryetar i Kuvendit, ka reaguar duke thënë se 62 vota të cilat votuan dje kryeparlamentarin e nesër duan ta votojnë kryeministrin, janë shumicë në Kuvend, por te 58 deputetët e tjerë, ka shumë më tepër vota qytetarësh të Kosovës dhe ato janë shumica shqiptare.

Kapja e shtetit po ndahet në ujdi me Serbinë, ajo po mirret peng, por nuk është hera e parë që shqiptarëve u duhet të përballen me krajl e me mbret, thotë Kurti.