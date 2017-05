Kurti: Fushata jonë ka nisur me kulturë e masivitet, do të kulmojë me fitore

Nga Lëvizja Vetëvendosje, kandidati për kryeministër, Albin Kurti në faqen e tij ne Facebook ka thënë të bashkohen për t’i thënë një jo të madhe keqqeverisjes dhe për ta mirëpritur zhvillimin, drejtësinë e mirëqenien.

“Qytetarët e Gjilanit e hodhën hapin e parë drejt ndryshimit të domosdoshëm.

Fushata jonë ka nisur me kulturë e masivitet, dhe do të kulmojë me fitore.

Organizimet dhe aktivitetet po vazhdojnë në të gjitha qytetet e fshatrat. Bashkohuni për t’i thënë një jo të madhe keqqeverisjes, dhe për ta mirëpritur zhvillimin, drejtësinë e mirëqenien.

Gjilani ishte vetëm fillimi!”.