Albin Kurti, kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje! ka thënë se lajmet që do të vijnë nga përfaqësuesit e tyre do të jenë më të sakta dhe më të mira se të “Exit Poll”-et.

“Lajmet që po vijnë nga përfaqësuesit tanë në të gjitha qendrat e votimit dhe numërimit janë më të mira e më të sakta se çdo anketë apo “exit poll”.

Çdo votë do të mbrohet, dhe në mbrëmje do të festojmë me një rezultat vërtet të bukur.

Ju falemnderit të gjithëve!”.