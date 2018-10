“Kur sunduesit grinden”, libri më i ri nga Ismail Kadare

Duhen edhe pak ditë që të fillojë edicioni i 21-të i panairit të librit “Tirana 2018” që do të mbahet nga 14 e deri më 18 nëntor, në Tiranë. Mes shumë librash të tjerë që do të ekspozohen për të gjithë adhuruesit e librave, do të jetë edhe libri më i ri nga shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare, i publikuar së fundmi nga shtëpia botuese Onufri.

Ndonëse nëpër portale ishte përhapur një lajm i rremë se Ismail Kadare ishte sëmurë dhe ndodhej në spital, kjo ishte përgënjeshtruar përmes një postimi në rrjetin social Facebook nga Bujar Hudhri, botues nga Onufri, i cili kishte thënë se Kadare ishte shëndoshë e mirë dhe ndodhej në shtëpinë e tij verore duke punuar në librin e tij të fundit.

Ky libër i titulluar “Kur sunduesit grinden” do të promovohet në këtë edicion të panairit të librit. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë lexuesit e Kadaresë, të cilët përveç librit të ri do të mund të gjejnë edhe librat e tij të tjerë si dhe libra nga shkrimtarë tjerë të njohur.

Shtëpia botuese “Onufri” ka publikuar edhe një fotografi ku mund të shihet Kadare duke i rishikuar faqet e fundit të “Kur sunduesit grinden”. E për ta pasur në dorë versionin e fundit, duhet të presim deri më 14 nëntor.

Kadare është një nga shkrimtarët më të njohur shqiptar, veprat e të cilit kanë depërtuar edhe jashtë vendit duke u përkthyer në dhjetra gjuhë të botës.