Kujtimet më të hershme me gjasë janë gënjeshtra

A ju kujtohet hera e parë që i hapët sytë? Mami ju shikonte në krevatin tuaj, duke ju thënë se si ajo do të ju duajë dhe të kujdeset për ju përgjithmonë.

Dhe papritmas, ju ndjeni një ndjesi të ngrohtë në pelenën tuaj.

Po, kjo ndoshta nuk ka ndodhur fare. Në fakt, sipas një studimi të ri, ka një shans të mirë që kujtimet tona më të hershme janë vetëm trillim.

Në një nga studimet më të mëdha të kujtimeve të para të njerëzve, hulumtuesit në Mbretërinë e Bashkuar përfshijnë rreth 6,641 njerëz në një anketë.

Pothuajse 40 për qind e tyre kujtuan ngjarjet që ndodhën para se të ishin 2 vjeç, ku shumica ishin kujtime të ngrohta nga ato ditë të egra para ditëlindjes së tyre të parë.

Por, duke pasur njohuri për zhvillimin e trurit, kjo duket e çuditshme. Në atë kohë, mendja njerëzore nuk mban kujtime në një mënyrë që mund të arrihen më vonë në jetë. Nuk ka kujtime nga ato ditë të lavdishme kur nuk duhej të ushqehesh vet dhe mund të shkosh në banjë çdo kohë që të pëlqente.

Pra, pse pretendojnë kaq shumë njerëz që të kenë kujtime për fëmijërinë?

Mund të ketë shumë të bëjë me faktin se trurit nuk i pëlqen të ketë një rrëmujë kujtimesh. Dhe nuk ka asgjë më të çrregulluar se sa një njeri në zhvillim. Mendoni për të: Të gjitha ato qeliza të djegshme, duke u rritur dhe diversifikuar me çdo ndjesi të re. Në moshën e njomë 2 vjeçare, nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme për për të gjitha ato kujtime. Pra, ato përfundojnë në trurin tuaj pa lidhje dhe jashtë rendit. Çfarë duhet një tru i pjekur të bëjë me të gjitha ato boshllëqe kognitive që nga ditët e hershme?

Ndoshta t’i mbush ato për një rrjedhë më të mirë narrative? Ndërsa rritemi, truri fillon të shtojë disa gënjeshtra të vogla, fragmente kujtese të bazuara dhe çfarë u kanë treguar anëtarët e familjes për fëmijërinë e tyre.

Truri ju ka gënjyer gjatë gjithë këtyre viteve

“Kur shikuam përgjigjet nga pjesëmarrësit, gjetëm se shumë nga këto ‘kujtime’ të para ishin shpesh të lidhura me foshnjërinë dhe një shembull tipik do të ishte një kujtesë e bazuar në një karrocë fëmijësh,” thotë profesori i Universitetit të Londrës, Martin Conway në një njoftim për shtyp.

“Për këtë person, ky lloj i kujtesës mund të vijë nga dikush që thotë diçka si “nëna kishte një karrocë të madhe të gjelbër “, personi atëherë imagjinon se si do të dukej ajo. Me kalimin e kohës këto fragmente pastaj bëhen një kujtim dhe shpesh personi do të fillojë të shtojë gjëra të tilla si një varg lodrash përgjatë karrocës.”

Dhe për shkak se truri është shumë i ngarkuar me realitetin e një personi, ne pranojmë versionin e tij të ngjarjeve.

“Çështja kryesore është se personi që mban mend [një kujtesë të papranueshme] nuk e di se kjo është imagjinare”, shton Conway. “Në të vërtetë, kur njerëzit u thuhet se kujtimet e tyre janë të rreme, shpesh ata nuk e besojnë atë. Kjo është pjesërisht për faktin se sistemet që na lejojnë të kujtojmë gjërat janë shumë komplekse dhe ne formojmë kujtime si të rritura nga mosha 5 apo 6 vjeçe për shkak të mënyrës sesi zhvillohet truri dhe për shkak të kuptimit tonë të pjekur të botës “.

Pra, kur ju tregoni atë histori për nënën tuaj dhe pelenën tuaj, ju jeni ndoshta vetëm duke përsëritur gënjeshtrat të cilat truri ju ka ushqyer.

Dhe kjo është në rregull sepse truri di më së miri.

Foto nga Valeria Zoncoll në Unsplash