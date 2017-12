Kryeministri Haradinaj: Nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar në orët e mbrëmjes, Korporatën Energjetike të Kosovës, për t’u njoftuar nga afër me procesin e zhvendosjes së banorëve të fshatit Shipitullë dhe për situatën më të fundit të furnizimit me energji elektrike.

Me këtë rast kryeministri Haradinaj u prit nga drejtori menaxhues, Arben Gjukaj dhe menaxhmenti i KEK-ut, të cilët e informuan për punët dhe dinamikën e shtuar nga Korporata, për stabilizimin e furnizimit me energji elektrike, por edhe për përfundimin e procesit të zhvendosjes.

Haradinaj, tha zhvendosja duhet të ndodhë dhe të fillojë mihja.

Më tej, kryeministri Haradinaj tha se procesi i zhvendosjes së banorëve është në fund dhe në këtë rast KEK-u është treguar shumë gjeneroz, duke ju ofruar banorëve vend për strehim, shujtën dhe pagesën e qirasë për gjashtë muaj, të cilin kryeministri e vlerësoi si gjest të mirë.

“Sido që të jetë, për shkak të rrezikimit të zonës, nëse vonohet zhvendosja, atëherë do të vendosim një plan emergjent. Pra, do të bazohemi në ligj dhe do të veprojmë. Nuk mund të vazhdojmë në pakufi këtë gjendje”, tha kryeministri.