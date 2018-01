Kryeministri Haradinaj: Ligji për kryeqytetin hapë shumë mundësi për Prishtinën

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar sot Komunën e Prishtinës, me ç‘rast është pritur nga kryetari i Komunës, Shpend Ahmeti me bashkëpunëtorë.

Kryeministri Haradinaj, i shoqëruar nga ministrat Valdrin Lluka, Albena Reshitaj, Shyqiri Bytyçi dhe Kujtim Gashi, ka biseduar me kryetarin Ahmeti për çështjet e interesit të përbashkët dhe realizimin e projekteve që janë interes jo vetëm për Prishtinën, por edhe për Republikën e Kosovës.

Kryeministri Haradinaj me këtë rast tha se sot me disa ministra dhe kolegë nga Zyra e Kryeministrit, kanë zhvilluar një takim pune me qeverinë e Komunës së Prishtinës dhe me kryetarin e Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Duke theksuar rëndësinë e vizitës, kryeministri Haradinaj tha se kësaj vizite i ka paraprirë edhe një takim që ka zhvilluar më herët me kryetarin Ahmeti, dhe për këtë janë bërë disa parapërgatitje që ky takim të jetë takim pune, në të cilin janë diskutuar plotë tema.

“Ne sot kemi diskutuar për Ligjin për Prishtinën, implikimet që ka ky ligj dhe atë se çka do të ndodhë, edhe me një aspekt që është rendi, pra, policia komunale; në shëndetësi, që është Spitali dhe për Pallatin e Rinisë. Pallati ka disa obligime të caktuara financiare dhe duhet menduar se si do t’i trajtojmë në të ardhmen edhe Pallatin e Operës”, tha kryeministri Haradinaj.

Në takim kryeministri Haradinaj tha se u bisedua për gjendjen aktuale në arsim, me fokus në testin PISA që ka rëndësi për të gjithë, për shëndetësinë po ashtu, për sportistët, për gjendjen e tyre, për të bërit biznes, për të gjitha ato shqetësime, kërkesa dhe pritje që i kanë, furnizimin me energji, kategoritë e lirisë, 10-vjetorin e pavarësisë, duke veçuar faktin se komuna është nikoqir dhe të gjitha këto manifestime ndodhin në Komunën e Prishtinës dhe kjo është një ngarkesë, por edhe një mundësi për të qenë bashkë.

“Veçanërisht folëm për Unazën e Prishtinës, që është një projekt më i madh infrastrukturor dhe investiv, për të cilin e kemi një opsion se si të ecim përpara. “Unë po ju them se pa marrë parasysh çfarëdo debati tjetër, asnjë pengesë nuk do ta ketë Qeveria nga debatet partiake apo politike, që të jetë në shërbim të komunës për t’i përkrahur këto tema në interes të qytetarëve të Prishtinës”, tha kryeministri Haradinaj.

Ndërsa, kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, falënderoi kryeministrin për vizitën në Komunën e Prishtinës, të parën vizitë që zhvillon një kryeministër në Komunë.