Kosova terren i përshtatshëm për investimet e huaja, thotë Haradinaj

Me pritjen e kryeministres së Mbretërisë së Bashkuar, Theresa May, për udhëheqësit e delegacioneve të vendeve anëtare të procesit të Berlinit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ka nisur sot sesioni i parë i Samitit BE-Ballkani Perëndimor, i pesti me radhë i cili po mbahet në Londër, në kuadër të procesit të Berlinit, dhe në të cilin Kosova po përfaqësohet nga vet kryeministri Ramush Haradinaj.

Sesioni i parë i këtij samiti, ka për diskutim temën e ekonomisë.

Në fjalën e tij, Haradinaj ka reflektuar mbi situatën aktuale ekonomike në vend, duke thënë se Kosova po ndjekë frymën e procesit të Berlinit dhe në kuadër të kësaj vendi ka krijuar klimë tejet të favorshme për investimet e huaja.

“Kosova tashmë e ka Ligjin për Investime Strategjike, që krijon lehtësira dhe kushte të mira për investitorët e huaj. Në këtë frymë, në këto 6 muajt e fundit Kosova ka themeluar 3 zona të veçanta ekonomike, që përfshijnë një territor prej 150 hektarësh të gatshme për të pritur investitorët e huaj”, ka thënë Haradinaj, duke përmendur edhe projektet e mëdha energjetike, ato të energjisë alternative, planet për mbylljen e “Kosovës A” dhe rehabilitimin e “Kosovës B”, për përfundimin e të gjitha projekteve rrugore që lidhin qytetet kryesore dhe planet për investimin e mbi 200 milionë eurove bashkëfinancim me BE-në për projektet në infrastrukturën hekurudhore.

Kryeministri Haradinaj, ka vazhduar fjalën e tij në Samitin e Ballkanit Perëndimor që po mbahet në Londër, duke përmendur investimet prej 100 milionë eurosh për projekte që trajtojnë ujërat e zeza, projektet për qytetet e gjelbra, rrugë rurale dhe projekte në infrastrukturën ujore dhe lansimin e agjendës së digjitalizimit.

“Të gjitha projektet, që lidhin Kosovën me Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë, janë dëshmi e përkushtimit tonë për fqinjësi të mirë, për bashkëpunim regjional dhe e gjithë puna që po bëhet në Kosovë, është e bazuar mbi vlerat euro-atlantike dhe që është rruga që Kosova po e ndjek”, ka thënë kryeministri Haradinaj.

Në sesionin e parë që, dedikuar për ekonominë, ka raportuar edhe Komisioneri i BE-së për Politika Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata të Zgjerimit, Johannes Hahn për takimin e Ministrave të Ekonomisë në Vjenë dhe për të cilin takim, kryeministri Haradinaj tha se Kosova do të qëndroj prapa dakordimeve për bashkëpunim ekonomik regjional.

Në këtë Samit po marrin pjesë kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar, Theresa May, kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel, kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz, kryeministra të tjerë të shteteve evropiane, përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini dhe akterë të tjerë të rëndësishëm.

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë Samit theksuan perspektivën e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe rrugën e tyre të integrimit në Bashkimin Evropian.

Kryeministri Haradinaj në ditën e parë të Samitit ka paraqitur projektet e Kosovës, të arriturat dhe sfidat me të cilat është duke u përballur Kosova që nga nisja e procesit të Berlinit, duke theksuar përkushtimin e Kosovës për fqinjësi të mirë, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, dhe rrugën evropiane si e vetmja alternativë.

“Kosova që nga përfshirja e saj në procesin e Berlinit ka qenë e angazhuar në forcimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, rrugën eurointegruese dhe bashkëpunimin ekonomik me të gjitha vendet e përfshira në këtë proces”, tha kryeministri Haradinaj, duke vlerësuar rolin e të gjitha vendeve të BE-së në këtë proces.