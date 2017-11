Kryeministri Haradinaj: Kosova serioze në perspektivën e saj evropiane

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, vlerësoi lart takimin e dytë të Këshillit të Stabilizim Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës, të mbajtur një ditë më parë në Bruksel.

Në këtë takim, i cili u kryesua nga kryeministri, Ramush Haradinaj dhe nga përfaqësuesja e lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, është biseduar për perspektivën dhe rrugën evropiane të Kosovës, si dhe për përmbushjen e kritereve të dala nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit.

Në një konferencë për media, kryeministri Haradinaj njoftoi për takimet që ka zhvilluar në Bruksel me Federica Mogherini dhe me Komisionerin Hahn, në të cilat takime janë paraqitur të arriturat dhe qëndrimet e Kosovës për perspektivën evropiane.

“Është me rëndësi të theksoj se në të gjitha këto takime kemi shfrytëzuar mundësinë të raportojmë për punët e bëra në 22 prej prioriteteve të Agjendës së Reformave Evropiane (ARE), njëkohësisht për prioritetet e identifikuara për vitin 2018 dhe për qëndrimet tona në përputhje me temat që janë me rëndësi, siç janë zhvillimet rajonale dhe dialogu”, tha Haradinaj.