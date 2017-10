Kryeministri Haradinaj: Kosova e gatshme të respektojë të drejtat e komunitetit LGBTI

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në ceremoninë e hapjes së Javës së Krenarisë, në kuadër të së cilës për herë të parë në Kosovë do të mbahet Parada e Krenarisë.

Kryeministri Haradinaj me këtë rast shprehu edhe njëherë zotimin e institucioneve të Kosovës për të mbrojtur të drejtat e këtij komuniteti. Kryeministri tha se organizimi i Paradës së Krenarisë për herë të parë, tregon përkushtimin që ka Kosova për të respektuar të drejtat e komunitetit LGBTI.

“Kjo do të thotë shumë edhe për vetë specifikat që i ka vendi ynë, shoqëria jonë, por kjo e vërteton edhe një guxim tonin, edhe qytetar, edhe shoqëror por edhe institucional, që atë që ne e kemi deklaruar me Kushtetutë, se ne do t’i respektojmë të drejtat e të gjithëve pa dallim, dhe të gjitha liritë njerëzore janë të respektuara. Kosova është e gatshme të respektoj të drejtat e komunitetit LGBTI në Kosovë, dhe njëkohësisht të mundësoj një barazi dhe liri njerëzore, liri të zgjedhjes, në bazë të përcaktimit të secilit dhe secilës”, ka thënë kryeministri Haradinaj.