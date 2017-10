Kryeministri Haradinaj iu bënë thirrje qytetarëve që të dalin dhe të votojnë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, së bashku me bashkëshorten, Anita Haradinaj, ka votuar sot në Shkollën e Mjekësisë “Ali Sokoli” në Prishtinë, në zgjedhjet për kryetar komune dhe kuvende komunale.

Kryeministri Haradinaj ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e vendit që të votojnë.

“Ftoj të gjithë qytetarët e vendit që të dalin e të votojnë. Kosovën e presin shumë punë, një pjesë e punëve të rëndësishme ndodhin në komuna. Janë me rëndësi komunat, kryetarët e komunave, asambletë komunale dhe vetëm me punë mund të shkojmë kah zhvillimi, kah rritja e gjithmbarshme e vendit dhe kjo rritje kërkon edhe rolin aktiv të qytetarit, pra votën e qytetarit. Prandaj, votoni të gjithë. Me fat”, tha kryeministri.