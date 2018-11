Krahasimi i iPad Pro dhe MacBook Pro

Një mori rezultatesh krahasuese janë shfaqur në Geekbench për iPad Pro të ri, dhe çipi i tij me tetë bërthama A12X Bionic është vërtet tejet i fuqishëm.

iPad Pro i ri ka arritur rezultate për vetëm një bërthamë dhe për shumë bërthama 5,025 dhe 18,106 respektivisht bazuar në një mesatare të dy rezultateve krahasuese, që e bëjnë më të shpejtin iPad deri tani dhe madje edhe të krahasueshëm me performancën e MacBook Pro të fundit 15 inç me çipat e tij Intel Core i7 me gjashtë bërthama.

Fakti se iPad Pro është konkurrent i performancës së MacBook Pro të fundit 15 inç me procesor 2.6GH Core i7 me gjashtë bërthama është mbresëlënës, por edhe më shumë kur e konsideroni faktin se të dy tabletët fillojnë prej 799 dollarësh. Konfigurimi i lartpërmendur i MacBook Pro ka çmim 2,799 dollarë, edhe pse me 512GB hapësirë për ruajtje.

Edhe iPad Pro i ri 11 inç me 512GB hapësirë për ruajtje kushton vetëm 1,149 dollarë, më pak se gjysma e MacBook Pro i pajisur me Core i7.

Në ngjarjen e vet të veçantë në Brooklyn të martën, Apple tha se iPad Pro i ri arrin deri në 90% performancë më të shpejtë të shumë bërthamave krahasuar me modelet e veta paraprake dhe rezultatet e Geekbench e mbështesin këtë pohim. Rezultati bërthamave të iPad Pro të ri është 94 përqind më i lartë sesa i modeleve të vitit të kaluar.

MacBook Pro i konfiguruar me çip 2.9GH Core i9 me gjashtë bërthama është më i shpejtë sesa iPad Pro në aspektin e performancës së shumë bërthamave, apo të vetëm një bërthame, sikurse iMac Pro, por tableti luksoz i Apple po bëhet një nga produktet e shitura më së shpejti për shkak të dizajnit të avancuar të çipit.

Rezultatet e krahasimit tregojnë edhe se modelet e reja iPad Pro kanë ose 4GB ose 6GB RAM varësisht prej konfigurimit. Në Twitter, krijuesi shumë i njohur i softverit Steve Troughton-Smith tha se versioni me 6GB RAM kufizohet me konfigurimin 1TB, me konfigurime 4GB RAM në 64GB, 256GB dhe 512GB.