KQZ numëron mbi 90 për qind të votave, PAN prin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka numëruar 90,12 për qind të votave.

Sipas rezultateve koalicioni Partia Demokratike e Kosovës-Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës- Nisma (PAN) prin i pari me 34.65 për qind, e dyta është Lëvizja Vetëvendosje me 26.59 për qind kurse e treta Lidhja Demokratike e Kosovës – Aleanca Kosova e Re- Alternativa me 25.82 për qind.