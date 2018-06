Kosova me përfaqësim diplomatik në Liberi

Republika e Liberisë i ka dhënë pëlqimin akreditimit të ambasadorit të Republikës së Kosovës në Senegal, si ambasador jo-rezident i Republikës së Kosovës edhe në këtë shtet, ndërkohë që niveli i marrëdhënieve të mira në mes dy vendeve dhe dy popujve është ri-konfirmuar nga vet kryediplomati kosovar, Behgjet Pacolli.

Konfirmimi i akreditimit diplomatik është bërë nëpërmjet një Note Verbale, të dërguar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Liberisë drejtuar Ambasadës së Republikës së Kosovës në Dakar/Senegal, ndërsa ai në lidhje me raportet në mes dy vendeve nëpërmjet një bisede telefonike, që Ministri i Jashtëm, Pacolli, ka zhvilluar me autoritetet e larta të këtij shteti.

“Sapo bisedova me Qeverinë e Liberisë dhe ata më konfirmuan se Liberia nuk ka lëvizuar nga qëndrimi i mëparshëm në lidhje me njohjen e shtetit tonë. Lajmet dhe njoftimet e shpërndara nga mediat serbe janë të rreme dhe pjesë e përpjekjes me lajme të rreme nga Ministri i Jashtëm serb, Ivica Dacic. Ne, do t’i kundërshtojmë këto veprime”, ka thënë Pacolli.

Vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Liberisë dhe akredimi i Ambasadorit të Republikës së Kosovës në këtë shtet hedh poshtë çdo pretendim dhe propagandë dashakeqëse nga shteti fqinj Serbia përkitazi me nivelin dhe përmirësimin e marrëdhënieve të të dyja vendeve dhe popujve.

Republika e Kosovës në vazhdimësi ka zgjeruar rrjetin e përfaqësimit dhe depërtimit diplomatik në kontinentin afrikan.

Së fundi, me propozimin e ministrit të Jashtëm, Pacolli, Republika e Kosovës do të hap Ambasadën e dytë në këtë kontinent, respektivisht në Tanzani krahas asaj që e kishte hapur më herët në Senegal.