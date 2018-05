Kosova hap Konsullatën e Nderit në Nessebar-Burgas

Në kuadër të shtrirjes së përfaqësimit diplomatik, Republika e Kosovës, për herë të parë që nga hapja e misionit diplomatik të Kosovës në Republikën e Bullgarisë, ka përuruar Konsullatën e Nderit në qytetin antik të Nessebar në rajonin Burgasit, një vend turistik i mbrojtur nga UNESCO në brigjet e Detit të Zi.

Ky hap u konkretizua pas aprovimit të kandidaturës nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë për afaristin e njohur bullgar, Plamen Kopchev, si propozim i Ambasadës së Kosovës në Sofje.

Në ceremoninë e hapjes së Konsullatës së Nderit në Nesseber, në praninë e diplomatëve ARKS-së, nënkryetarit të komunës, Nessebar Lazar Yapadziev, si dhe shumë përfaqësuesve të nivelit lokal të këtij rajoni, ambasadori Shpend Kallaba tha se ka kënaqësinë që për herë të parë, ARKS në cilësinë e Konsullit të Nderit të Republikës së Kosovës në Republikën e Bullgarisë ta ketë Plamen Kopchev, i cili në cilësinë e Konsullit të Nderit do të luajë rol në forcimin e marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve, promovimin ekonomik dhe kulturor, si dhe një prezencë më të madhe të vendit tonë në shtetin bullgar.

“Kopchev vjen nga qyteti i Nessabar, rajoni i Burgasit dhe përfaqëson një personalitet të njohur ndërmarrës dhe një prej investitorëve të mëdhenj në industrinë e turizmit në rajonin e Burgasit, Veliko Ternoves dhe Borovecit. Nuk është rastësi që z. Kopchev është emëruar si konsull nderi, pasi që epitetin e tij të nderit ai e ka konfirmuar gjatë gjithë këtyre viteve, duke ofruar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të pakursyer për ARKS-në”.

Sipas tij, nga tani e tutje Kopchev, respektivisht Konsullata e Nderit në Nesebar, do të jetë një adresë më tepër për të gjithë ata shkencëtare, afaristë, sportistë të rajonit të Detit të Zi, të cilët janë të interesuar për bashkëpunim kulturor, ekonomik, tregtare ndërmjet të dyja vendeve.

Propozimi për emërimin e Kopchev, u bë edhe sipas rekomandimit të kryetarit të Komunës se Nesebarit, Nikolai Dimitrov, ku po ashtu ka shërbyer si këshilltar i Këshillit Komunal prej vitit 2003 deri në vitin 2007.

Po ashtu, ambasadori Kallaba ka vlerësuar se me emërimin të z. Kopchev Konsull Nderi të RKS-së, do të themelohet edhe zyra reprezentative konsullore në qytetin turistik të Nessebarit, përmes së cilës do të fuqizohet edhe më tej, ekonomia, turizmi dhe kultura kosovare, do të ketë shkëmbime arsimore dhe të biznesit, si dhe do të institucionalizohet Asociacioni i Miqësisë mes dy vendeve, pjesë e të cilit do të jenë njerëz nga elita politike, ekonomike e kulturore e Bullgarisë.

Ndërkaq, në fjalën e ti pas marrjes së detyrës si konsull nderi, Kopchev ka thënë se është i nderuar qe te jetë bullgari i parë, konsull nderi i RKS-së.

“Para meje është një sfidë e madhe për të kryer me përgjegjësi dhe përkushtim këtë mision. Jam i bindur se Konsullata e nderit e RKS-se këtu në Nessebar do të jetë një vlerë shtesë në marrëdhëniet në mes dy vendeve tona mike”.

Ndërsa, duke bërë një rrjedhë të këtij procesi deri në finalizim, Kopchev tha se për të arritur deri këtu nuk ka qenë shumë e lehtë, por kjo është arritur falë bashkëpunimit të shkëlqyer që kemi pasur me ambasadorin Kallaba gjatë kësaj kohe.

”Në kohën kur e gjithë bota po përballet me sfida dhe konflikte të ndryshme, ne në rajon duhet që energjitë tona t’i orientojmë drejt ndërtimit të urave të miqësisë”.

Qyteti antik i Nessebar daton në listën e mbrojtjes së UNESCO-s nga viti 1984, si dhe vizitohet gjatë sezonit veror nga 40.000 turistë brenda ditës, duke mbajtur primatin si destinacion kulturor e historik në Bullgari dhe me gjerë.