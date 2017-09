Kosova e interesuar të vendos marrëdhënie diplomatike me Saint Vincent dhe Grenadines

Presidenti Thaçi takoi në Nju Jork, zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Saint Vincent dhe Grenadines, Sir Louis Straker.

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në krye të delegacionit të Kosovës, në margjina të seancës së radhës të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, u takua mbrëmë edhe me Sir Louis Straker, zëvendëskryeministër dhe ministër i Jashtëm i shtetit ishullor, Saint Vincent dhe Grenadines, vend ky anëtar i organizatës së shteteve të Karaibeve (CARICOM) dhe i cili nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës.

Thaçi tha se Kosova ka konsoliduar statusin e saj ndërkombëtar dhe se gradualisht po bëhet një anëtare plotësisht e integruar në bashkësinë ndërkombëtare.

“Shteti ynë është njohur nga 114 shtete sovrane dhe është anëtar në më shumë se 60 organizata. Nga CARICOM tashmë 10 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kanë vendosur marrëdhënie diplomatike me ne. Prandaj, Kosova është e interesuar të vendos marrëdhënie diplomatike me Saint Vincent dhe Grenadines për të formalizuar një miqësi mes shteteve tona”, ka thënë presidenti Thaçi gjatë takimit me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Saint Vincent dhe Grenadines, Sir Louis Straker.