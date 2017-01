Kosova dhe Franca nënshkruajnë marrëveshje për trajtimin e ujërave të zeza

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Qeveria e Republikës së Francës kanë nënshkruar Marrëveshjen për Hua për financimin e Projektit të trajtimit të ujërave të zeza për Komunën e Prishtinës, Obiliqit dhe komunën e Fushë Kosovës. Në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës marrëveshja u nënshkrua nga Ministria e Financave, ndërsa në emër të Qeverisë së Republikës së Francës marrëveshja është nënshkruar nga NATIXIS.

Në këtë ceremoni të nënshkrimit të marrëveshjes ishin prezent ministri i Financave Avdullah Hoti, ambasadori i Republikës së Francës Didier Chabert, zëvendësministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Mendim Rugova, kryetari i komunës së Fushë Kosovës Burim Berisha, kryetari i komunës së Obiliqit Xhafer Gashi, si dhe drejtori i Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” Ilir Abdullahu.

Ministri Hoti bëri të ditur se “Nënshkrimi i kësaj Marrëveshje shënon zbatimin e Protokollit Financiar të nënshkruar në korrik të vitit të kaluar në Paris. Vlera e kësaj Marrëveshje është 66 milionë euro me një normë simbolike të interesit 0.036%, grejs periudhë 5 vite dhe 25 vite kthim efektiv të kredisë”.

“Fondet të cilat do të huazohen nga kjo marrëveshje do të përdoren për realizimin e Projektit për Trajtimin e ujërave të zeza për komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës dhe Obiliqit. Përveç përmirësimeve në rrjetin ekzistues do të ndërtohet edhe një fabrikë/impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Qëllimi kryesor i këtij projekti është mbledhja dhe trajtimi i rrjedhave dhe mbushjeve të ujërave të zeza nga rrjeti ekzistues në Prishtinë, Obiliq dhe Fushë Kosovë, trajtimi i tyre sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe pastaj zbrazja e ujit të trajtuar në lumin Sitnica. Fabrika do të ketë kapacitet të trajtimit të ujërave për një territor të populluar me rreth 500,000 banorë”, shtoi ministri Hoti.