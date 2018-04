KOSID për TC “Kosova e Re”: Tetë marrëveshje, tre impakte të mëdha

Konsorciumi Kosovar i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), organizoi konferencë për media ku prezantoi gjetjet nga analiza e marrëveshjeve të nënshkruara nga Qeveria e Kosovës me Contour Global për ndërtimin e Termocentralit ‘Kosova e Re’.

Gjatë konferencës u shpalos analiza e cila shtjellon aspektet sociale, financiare, e mjedisore mbi ndikimet që realizimi i këtij projekti do të ketë për vendin dhe qytetarët e saj – ku si rezultat vihet në pah se kontrata krijon një humnerë financiare njëzet vjeçare për vendin, e izolon atë nga integrimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë elektrike dhe shuan shpresat për një sistem energjetik të bazuar në burime të pastra e miqësore me mjedisin dhe shëndetin e popullatës.

Burim Ejupi, nga KOSID, u shpreh se pas analizimit të këtyre tetë kontratave, shpaloset qartazi se bëhet fjalë për kontratën më të dëmshme për Kosovën në gjithë historinë e saj moderne, andaj ky projekt duhet refuzuar dhe ndaluar.

“Nëse kjo kontratë vihet në jetë, Kosova do të marrë përsipër kosto të papërballueshme dhe të pa merituara. Buxheti i shtetit do të rëndohet dhe shumë projekte jetike për Kosovën nuk do të mund të realizohen për shkak të fokusit në mbulimin e kostove të investimit miliardësh. Contour Global me asnjë logjikë ekonomike nuk mund të quhet investitorë. Përkundrazi, ai është një kontraktorë që do të realizoj një kontratë me as edhe një rrezik të vetëm për kapitalin e tij. Kontratat e ofruara e sjellin Kosovën në prag të kolapsimit ekonomik, andaj, ndalja dhe anulimi i kësaj kontrate janë të domosdoshme për t’i hapur rrugë dialogut të vërtetë shoqëror mbi të ardhmen e sistemit energjetik të Republikës së Kosovës,” u shpreh Ejupi.