Kori i Pejës me koncert në Gjermani

Kori i Universitetit publik të Pejës Haxhi Zeka, me dirigjent Desar Sulejmani, janë duke bërë përgatitjet për koncert në Gjermani.

Dekani i Fakultetit të Muzikës, Hysen Nimani, që është edhe dirigjent i këtij kori është shprehur për rëndësinë e këtij aktiviteti në një intervistë.

Ky kor tashmë ka korrur suksese me koncerte në Kjustendill dhe Sofie të Bullgarisë.

Vepra nga Karl Orf (Carmina Burana) me orkestrën Heinrich Heine Symphoniker do të jenë pjesë e përmbajtjes së programit. Në këtë koncert do të marrin pjesë 40 koristë nga ky universitet si pjesë e korit të përgjithshëm prej rreth 120 këngëtarësh. Desar Sulejmani do të jetë dirigjent. Koncertet do të mbahen me datat 16 dhe 18 tetor 2018 në Düsseldorf të Gjermanisë.

Poashtu kori i këtij fakulteti do të mbajë edhe një koncert tjetër “acapella” në Esen të Esen të Gjermanisë. Programi do të përfshijë vepra korale nga autorë shqiptarë e kosovarë dhe nga autorë të huaj.

Artistët nga Kosova po tregohen mjaft aktivë me programet e tyre artistike dhe po tregojnë sukses të dalluar në Evropë e më gjerë.